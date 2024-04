La inesperada frase de Latorre defendiendo la gestión de Riquelme

Qué dijo Latorre en el programa del Pollo Vignolo

“Éxito y valor no están hermanados. Una cosa es el éxito, que puede ser puntual y circunstancial por un montón de factores. Otra cosa es algo que tenga valor. Lo de Boca tiene valor porque es el fruto de una idea, de una línea institucional y de un entrenador que plasma en la cancha todo lo que Boca, su Consejo de Fútbol y Riquelme, puntualmente, ha ideado para este momento”, señaló el comentarista de ESPN.

"Si todo eso no impacta en el entrenador, o él no es capaz de transmitir sus ideas, o no pone a los jugadores correctos, o no desarrolla el juego de un equipo, todo esto se queda en intenciones muy saludables", continuó diciendo mientras dialogaba con Federico Bulos, otro de los integrantes del panel.

Pero Latorre siguió hablando y hasta se puso filosófico para defender su postura y, por ende, la gestión de Román. "En el fútbol, como en la vida, para mi, hay que tener convicciones. Porque siempre hay una derrota a la vuelta de la esquina que te pone a prueba. Y la derrota puede llevar a hacer malos diagnósticos. En el fútbol, como en todos los aspectos de la vida, hay que tener las cosas claras, hacia donde va, qué rumbo tiene lo que quiero hacer. Porque si vas a esperar que una derrota te cambie tu pensamiento, es un loquero, no se puede vivir", señaló con ímpetu.

En la misma línea de mencionar la importancia de la conducción del actual titular del club de la Ribera, el exRacing y Tenerife expresó que "es importante que seas tozudo en ese sentido y que tengas las cosas claras para que cualquier cosa no te desvíe del camino".

Cabe recordar que Latorre fue compañero de Riquelme cuando Román debutó en primera división con la camiseta azul y oro en noviembre de 1996.