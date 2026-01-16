La insólita reaparición de Marcelo Moretti en un stream

En medio de las críticas, el ex presidente de San Lorenzo volvió a dar una nota a un medio partidario.

Marcelo Moretti volvió a dar una nota negativa al reaparecer públicamente a poco más de un mes de su destitución como presidente de San Lorenzo con una participación inesperada en el streaming partidario , en donde se lo vio relajado y con declaraciones que encendieron aún más al hincha.

El ahora expresidente de San Lorenzo se defendió de las denuncias judiciales en su contra en un clima distendido en el canal de streaming El método azulgrana que no pasó inadvertido en el mundo del club y volvió a causar bronca en los hinchas.

El exdirigente, procesado por administración fraudulenta, llegó al programa con una remera de San Lorenzo y una caja de empanadas, compartió la transmisión como si se tratara de un encuentro informal y hasta se puso a jugar a los videojuegos con los miembros del canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2012156460172820977&partner=&hide_thread=false [REDES] Moretti apareció de sorpresa en un stream de fanáticos de San Lorenzo, llevó una picada y jugó al FIFA: eligió a Francia y perdió 7 a 1.



Método Azulgrana https://t.co/0wLYYIeLQJ pic.twitter.com/0yVhdt5nni — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 16, 2026

En ese contexto, Moretti volvió a rechazar haber cobrado una coima de 25.000 dólares, hecho que desató el escándalo que precipitó el final de su gestión: “Tengo 50 años, me fue muy bien en la vida, no me cambian la aguja 25.000 dólares, ni 100.000 ni 200.000. Lo digo con humildad”, afirmó sin tapujos en otra de sus lamentables declaraciones.

Moretti también reivindicó su rol en las decisiones deportivas durante su paso por el club y aseguró que intervenía activamente en el armado de los planteles: “A los técnicos les decía: este es el presupuesto, pero dejame algún tiro a mí. Algo entiendo de esto”, sostuvo, y mencionó incorporaciones que, según su versión, fueron impulsadas por él.

Las inhibiciones, el gran problema de San Lorenzo

Para 2024, el primer año de gestión de Moretti, San Lorenzo sufrió una importante cantidad de inhibiciones de parte de la FIFA por constantes deudas con futbolistas que pasaron por el club, como así también con distintos clubes.

Dentro de estas inhibiciones se encuentran las del colombiano Cristian Zapata por incumplimiento de pago, el uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, el paraguayo Adam Bareiro por una deuda con Monterrey, y por el mecanismo de solidaridad de los colombianos Diego Herazo y Rafael Pérez.

Estas penas de FIFA afectaron sus mercados de pases y generó una crisis económica e institucional que lo llevó a acumular unas 14 prohibiciones hasta diciembre de 2025, el segundo año de Moretti, impidiéndole fichar y obligándolo a priorizar otras deudas urgentes.

En el plano judicial, el expresidente de San Lorenzo es investigado tras la difusión de un nefasto video en el que se lo ve recibiendo dinero (25 mil dólares) presuntamente a cambio de facilitar el fichaje de un juvenil.

Marcelo Moretti

La causa derivó en su desplazamiento luego de las renuncias masivas en la Comisión Directiva, un procesamiento por administración fraudulenta, una prohibición de salida del país y un embargo superior a los 38 millones de pesos, aunque posteriormente obtuvo autorización para viajar a Estados Unidos con su familia.

Su aparición en el streaming volvió a generar repercusiones y ruido institucional en San Lorenzo, ya que se lo ve aún más desesperado por regresar al club, mientras la causa judicial sigue su curso y el club intenta reordenarse tras una de las crisis dirigenciales más fuertes de los últimos años.