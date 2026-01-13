La picante frase de Gustavo Costas contra River: "Parecía que nos quería sacar todo el plantel"

El entrenador de Racing no se guardó nada al hablar de las pretensiones del Millonario sobre los jugadores de su equipo.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas , no se guardó nada en diálogo con TyC Sports y dejó una frase picante sobre el constante interés de River por sus jugadores: "Parecía que River nos quería sacar todo el plantel, Cambeses, Rojas.." .

Estas palabras de Costas se dieron en un tono chistoso, ya que cerró su declaración elogiando al Millonario y a sus propios jugadores: "Es bueno que un club como River venga a buscar a nuestros jugadores porque significa que estamos en un gran nivel" .

La pica entre River y Racing viene desde el mercado de pases anterior, en el que el Millonario pagó la cláusula de recisión de Maxi Salas y ambas dirigencias tuvieron cruces mediáticos, con Diego Milito y Stefano Di Carlo en el foco de la discusión.

"PARECÍA QUE RIVER NOS QUERÍA SACAR A TODO EL PLANTEL" Gustavo Costas, en exclusiva en TyC Sports, se refirió a los rumores del mercado de pases.

Cuando se empezaron a rumorear los supuestos intereses en este mercado de River por Cambeses y Di Cesare, los medios partidarios de Racing confirmaron que el club no iba a negociar con el Millonario, por lo que los futbolistas solo saldrían por la cláusula de recisión.

Sebastián Saja, que trabaja como director deportivo de la Academia, hoy volvió a prender la mecha con ese tema: "Para Racing la de Salas fue una gran venta, nos permitió mejorar el plantel. Hemos traído jugadores que le han dado muchas alternativas a Gustavo (Costas). Fue una muy buena venta".

"Para #RACING la de Salas fue una gran venta, nos permitió mejorar el plantel. Hemos traído jugadores que le han dado muchas alternativas a Gustavo (Costas). Fue una muy buena venta".



Sebastián Saja en @DSportsRadio

Costas, en la misma entrevista con TyC Sports, también se refirió a cómo los jugadores están más dispuestos a jugar en la Academia hoy en día: "Antes era difícil que los jugadores quieran jugar en Racing. Ahora los llamas y quieren venir todos".

GUSTAVO COSTAS: "HOY LOS LLAMÁS Y QUIEREN VENIR TODOS"



El DT de La Academia celebró el presente deportivo del club, que volvió a convertir a Racing en un destino, según el, atractivo para los jugadores. Una realidad que le resulta "algo hermoso".



Tyc Sports

Los nuevos refuerzos de Racing hablaron sobre Gustavo Costas

Racing ya cerró dos refuerzos para encarar la temporada 2026 en la que tendrá Copa Sudamericana, torneo local (Apertura y Clausura) y Copa Argentina. Los dos nombres que llegaron prometen dar un salto de calidad al plantel: Valentín Carboni y Matko Miljevic. Ambos hablaron sobre su nuevo entrenador.

Carboni destacó en una entrevista el comportamiento de Costas en los entrenamientos, destacando que "vive el fútbol de una manera muy especial". Además, comentó que el DT le pidió que juegue libre y sea el mismo dentro del campo de juego.

"GUSTAVO COSTAS TIENE UNA MANERA MUY ESPECIAL DE VIVIR EL FÚTBOL"

Valentín Carboni en #ESPN.





Con respecto a Miljevic, con quien hubo una negociación difícil y con muchas trabas con Huracán, el estadounidense contó que Costas le mandaba mensajes constantemente para saber cuando arribaba al club y pidiéndole que "se mueva" porque lo estaban esperando.

MATKO MILJEVIC CONTÓ CÓMO ERAN LOS MENSAJES QUE LE MANDABA GUSTAVO COSTAS

@RacingClub.





Gustavo Costas confirmó que Racing no se baja del mercado de pases

Aunque ambos refuerzos que llegaron parecen que van a potenciar el plantel de cara a la triple competencia, Gustavo Costas confirmó que Racing no se baja todavía del mercado de pases, ya que el entrenador quiere un puesto más.

Tras la salida de Facundo Mura al Inter de Miami, el DT confirmó que están analizando opciones para reforzar el lateral derecho, ya que, según su visión, no hay en reserva un lateral que esté a la altura para competir por todo.

Uno de los apuntados en el puesto es Martín Ortega, jugador de Tigre, aunque Costas aclaró que el presupuesto de gasto es acotado, por lo que siguen analizando variantes.