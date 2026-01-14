La sorpresiva decisión de la AFA con respecto a los jugadores que terminaron sancionados en 2025

A diferencia de lo que ocurrió en las temporadas 2023, 2024 y 2025, este año no habrá amnistía por parte de la AFA para aquellos jugadores que hayan sido sancionados con una fecha o más de suspensión al final del último Torneo Clausura.

Por lo tanto, los futbolistas que hayan llegado a la quinta amarilla, fueron expulsados o, como el caso de los jugadores de Estudiantes, sancionados por el Tribunal de Disciplina, deberán cumplir sus castigos en el inicio de la competencia.

La entidad que preside Claudio Tapia declaró la amnistía en los años anteriores, siempre antes de que comience la competencia oficial. Sin embargo, ahora, a cuatro días de que arranque de manera formal las competencias (la Copa Argentina abrirá la temporada) se confirmó que no habrá indulto. En consecuencia, Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Martín Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain se perderán los primeros dos partidos de Estudiantes, tras ser suspendidos por el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central.

pasillo de espaldas central estudiantes

En este sentido, otros de los que deberán cumplir sanciones son Ignacio Malcorra, que se fue expulsado y recibió dos fechas cuando era jugador de Rosario Central, cumplió ante Estudiantes con un partido, pero, al quedar eliminado el Canalla, se perderá el primer partido del Rojo. Rodrigo Fernández Cedrés tampoco podrá jugar.

Otros de los que no podrán estar son César Ibáñez y Frank Darío Kudelka de Huracán, El Ruso Zielinski de Belgrano, Ramón Arias de Tigre, Agustín Bouzat y Guillermo Barros Schelotto de Vélez y Jhohan Romaña y Nery Domínguez de San Lorenzo (aunque este último se fue a Central Córdoba de Rosario). En lo que respecta a la Copa Argentina, por los incidentes en la final ante Argentinos Juniors, los jugadores de Independiente Rivadavia deberán cumplir sus fechas afuera. Ellos son, Franco Amarfil, Alejo Osella y Matías Fernández. Además del DT Alfredo Berti.

Chiqui Tapia rompió el silencio en medio del escándalo por corrupción en la AFA: "Es una difamación"

Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la AFA, junto a otros dirigentes están siendo investigados por la Justicia, y se está desmarañando un entramado de transferencias millonarias y gastos de lujos con fondos que son de la Asociación del Fútbol Argentino.

En medio de esta investigación judicial, Tapia habló sobre estas presuntas irregularidades en el fútbol argentino y negó estar involucrado en alguna causa. En diálogo con La Nación, el dirigente se refirió a las acusaciones en su contra como "difamación mediática". Consultado sobre la investigación que analiza presuntas irregularidades en las finanzas de la entidad, el titular de la AFA subrayó: "¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada".

Desde el balneario de Punta Mogotes en Mar del Plata, Chiqui Tapia apuntó a que existe "una realidad de los medios y otra de la gente", y minimizó el impacto de las denuncias. "No le doy bola a lo otro, es lo mediático", afirmó.

Desde el balneario que recibe a algunas figuras del fútbol argentino todos los años, el dirigente hizo caso omiso frente a lo que ocurre en las últimas semanas con la AFA. "Con lo otro no pasa nada", agregó, en referencia a la causa que también menciona al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y al dirigente Javier Faroni, por supuestos desvíos de fondos y pagos sin justificar.