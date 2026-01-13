Chiqui Tapia rompió el silencio en medio del escándalo por corrupción en la AFA: "Es una difamación"

La Justicia se encuentra en plena investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA. El presidente de la entidad habló desde la playa donde pasa sus vacaciones.

En medio de las acusaciones por maniobras con fondos de la entidad, el presidente de la AFA habló por primera vez. Foto: La Nación.

Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la AFA, junto a otros dirigentes están siendo investigados por la Justicia, y se está desmarañando un entramado de transferencias millonarias y gastos de lujos con fondos que son de la Asociación del Fútbol Argentino.

En medio de esta investigación judicial, Tapia habló sobre estas presuntas irregularidades en el fútbol argentino y negó estar involucrado en alguna causa. En diálogo con La Nación, el dirigente se refirió a las acusaciones en su contra como "difamación mediática" .

Consultado sobre la investigación que analiza presuntas irregularidades en las finanzas de la entidad, el titular de la AFA subrayó: "¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada ".

Desde el balneario de Punta Mogotes en Mar del Plata, Chiqui Tapia apuntó a que existe "una realidad de los medios y otra de la gente", y minimizó el impacto de las denuncias. "No le doy bola a lo otro, es lo mediático", afirmó.

Tapia se refirió al escándalo en la AFA: "Lo único que me preocupaba siempre era la familia"

Desde el balneario que recibe a algunas figuras del fútbol argentino todos los años, el dirigente hizo caso omiso frente a lo que ocurre en las últimas semanas con la AFA.

"Con lo otro no pasa nada", agregó, en referencia a la causa que también menciona al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y al dirigente Javier Faroni, por supuestos desvíos de fondos y pagos sin justificar.

Pese a que defienda su situación e indique que no se encuentra imputado, desde el 26 de diciembre si lo está en una causa por el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones.

Si bien sigue de cerca la situación judicial y mediática relacionada con los contratos, explicó que "lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes. Una vez que mis hijos están grandes, ya saben cómo tratar todo esto".

AFA negó haberse quedado con fondos del partido solidario en Bahía Blanca

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este lunes haberse quedado con $108.000.000 recaudados durante un partido solidario en marzo de 2025 y que estaban destinados al Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, una de las tantas instituciones afectadas por el temporal que azotó a la ciudad bonaerense.

En un comunicado, el organismo que conduce Chiqui Tapia aseguró que el dinero fue transferido "en tiempo y forma". Asimismo, denunció una "campaña mediática de difamación" y respaldó su posición con una nota oficial emitida por la Dirección del centro de salud bahiense.

Por otra parte, la asociación remarcó que la iniciativa solidaria se llevó adelante "sin ningún tipo de necesidad" institucional y reafirmó su compromiso con acciones de asistencia, al tiempo que sostuvo que la organización del evento suplió tareas que, según expresó, podrían haber correspondido a organismos públicos y gubernamentales.