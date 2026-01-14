Javier Milei recibió a los hermanos argentinos que fueron rehenes de Hamas por dos años

David y Ariel Cunio habían sido secuestrados por la organización terrorista en un kibutz en Israel. Los detalles del encuentro.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a dos hermanos argentinos que estuvieron secuestrados por la organización terrorista Hamas durante más de dos años. Se trata de David y Ariel Cunio, tomados como rehenes en un kibutz en Israel, años atrás.

Los hermanos Cunio fueron capturados el 7 de octubre de 2023 y liberados más de dos años después, por las gestiones de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Del encuentro que se llevó a cabo en Casa Rosada participaron además, el canciller Pablo Quirno y la fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, Leah Soibel.

Los hermanos Cunio son dos de los 20 rehenes con vida que fueron liberados el 14 octubre de 2025 y entregados a la Cruz Roja, luego del brutal ataque de Hamas.

David Cunio

Milei ya se había reunido en junio del año pasado con los familiares de los rehenes argentinos que Hamas secuestró durante el ataque terrorista del 2023. Allí estuvieron Luis y Silvia Cunio, padres de Ariel y David, que le regalaron al Presidente un libro llamado The October 7 War.

Quiénes son David y Ariel Cunio, los hermanos que fueron rehenes de Hamas

Los hermanos David y Ariel Cunio se reunieron este miércoles con Milei en Casa Rosada. Nacieron en la Argentina y se trasladaron a Israel en 1986. Fueron capturados en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza y el más devastado por el ataque de Hamas.

David es actor y tenía 33 años en el momento en que fue capturado junto a sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de tres años; y su esposa y madre de las pequeñas, Sharon Aloni Cunio. Las tres fueron liberadas a fines de noviembre de 2023 durante el primer intercambio de rehenes por presos palestinos durante un breve alto el fuego.

Ariel, que fue tomado como rehén cuando tenía 26 años, fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud. Antes de ser secuestrado el joven logró enviarle un mensaje a su hermano Eitan, que se salvó de ser capturado: “Estamos en una película de terror".

David relató el horror que sufrió durante su cautiverio: “Hubo un tiempo en que nos dieron 250 mililitros de agua y media pita (pan) al día. Oscuridad total, y se oían los estómagos de la gente. Les suplicamos que nos dieran otra cucharada de mermelada, algo más pequeño, pero no nos daban nada".

David Cunio hijas

Cunio contó en declaraciones al Canal 12 de la televisión israelí que los hacían caminar durante horas con los demás rehenes, pese a estar debilitados: “Desde las diez de la mañana hasta las once de la noche caminábamos por túneles”.

El exrehén de Hamas advirtió sobre las dificultades que atraviesa luego del extenso cautiverio: “No es fácil volver del cautiverio e intentar formar una familia como si nada hubiera pasado, especialmente cuando se tienen hijas chicas. Poco a poco están volviendo a confiar en mí, a quererme más cerca. Las cosas están empezando a volver a su lugar".