La mudanza de Javier Milei: reveló que ahora vive "en la casita de las herramientas" de Olivos

El presidente contó por qué ya no duerme en la habitación que lo alojó por dos años en la quinta de Olivia. Y dio detalles sobre sus planes a futuro.

El presidente Javier Milei dio una entrevista en las últimas horas y reveló su plan luego de abandonar el sillón presidencial. Su "ideal de vida" lo pone en un campo junto a sus perros, alejado de la política. Mientras tanto, contó que decidió mudar su cuarto dentro de la Quinta de Olivos, y los motivos.

Según confesó, el plan a corto plazo del líder de La Libertad Avanza (LLA) es lograr la reelección en las presidenciales de 2027. En caso de ganar, le quedarán por delante otros cuatro años hasta 2031. Una derrota, en cambio, lo alejaría de la Casa Rosada pero también, quizá, de la política.

Con la incertidumbre por delante, el jefe de Estado se prepara para su jubilación de la arena política, sea cual sea el momento en que esto ocurra.

“Una vez que yo termine, ya sea mi primer mandato o mi segundo mandato, no voy a estar más en política”, confirmó días atrás en una extensa entrevista con Andrés Oppenheimer, que se emitió por la cadena CNN de EEUU. A continuación, especificó sus planes: “El día que yo termine esto tengo pensado irme a vivir a un campo, solo con mis perros, y dedicarme a escribir y dar conferencias”.

Fue en ese contexto que el libertario también contó que hizo una “mudanza” dentro de la residencia presidencial, que implicó refacciones y un cambio de habitación. Actualmente, dijo, vive en “una casita donde se guardaban las herramientas”.

“Como ese es mi ideal de vida... Días atrás yo me pregunté por qué tenía que esperar tanto para construir ese equilibrio si vivo en un lugar que es una quinta de 28 hectáreas. ¿Sabe qué hice? Hay una casita donde se guardaban las herramientas, la refaccioné y me fui ahí. ¿Comprende?”, relató.

Milei afirmó que él no tiene problemas “de codicia ni de lujuria” y que su “acercamiento al judaísmo” , y su “admiración por Moisés” le mantienen el ego “en caja todo el tiempo”. “Escribiré las páginas de la historia que el pueblo argentino me permita y después cambio de trabajo”, afirmó.

Así es el plan de Javier Milei

El plan de vida de Milei incluye a sus mascotas, protagonistas del futuro en el que se imagina viviendo en el campo, con espacio para sus perros. Fueron ellos también el motivo por el cual su mudanza a Olivos se demoró casi un mes luego de su asunción.

“Lo que pasa es que todavía no se pueden mover mis hijitos [por sus perros Murray, Milton, Robert y Lucas]. Mis mastines son muy grandes”, develó en aquel momento en Radio Mitre. “Salieron excedidos respecto al promedio de la raza. Son demasiado grandes”, indicó.

“Milton mide dos metros en dos patas. Pesan más de 100 kilos y la casa que podríamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás y esos materiales son importados”, detalló y luego aclaró: “Como yo no quiero usar ningún privilegio asociado a mi posición, estoy en la cola esperando que lleguen los materiales”.

Luego de semanas, personal de la Quinta de Olivos adaptó un espacio para sus perros: se construyeron uno por uno los caniles de hierro necesarios para que puedan alojar a cada mascota. Los datos sobre el sostén de los perros de Milei nunca fueron públicos. De acuerdo a una comunicación oficial, esto es debido a que “no son abonados con fondos del Tesoro Nacional”.