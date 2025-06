La tremenda crítica del NY Times a River y Boca tras su participación en el Mundial de Clubes

El periódico estadounidense fue durísimo con la participación de los clubes argentinos y no escatimó en críticas.

La prensa estadounidense le dio una cruel despedida a los clubes argentinos que cerraron su participación en el Mundial de Clubes luego de quedar eliminados en la fase de grupo por distintas circunstancias. La participación futbolística de River como de Boca, que empató 1-1 con el equipo semiprofesional Auckland City, dejó la peor versión del fútbol argentina en contradicción a lo que muestra la Selección campeona del mundo. "Adiós Argentina. La Copa del Mundo de Clubes echará de menos a tus fans pero no tu fútbol", tituló una columna el periódico The New York Times.