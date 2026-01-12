Los increíbles números de Xabi Alonso en Real Madrid y el gesto de Mbappé que lo condenó

Este lunes el mundo del fútbol se vio sacudido por la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Luego de la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona , por 3 a 2, la directiva que encabeza Florentino Pérez decidieron poner fin al vínculo del técnico que llegó en mayo último.

Si bien la rescisión de contrato por parte del club no fue sorpresiva, porque se venía especulando desde hace semanas, hay varios aspectos que hacen al contexto y algunos números que hacen llamativa la situación.

Uno de ellos es la efectividad que el Real tuvo de la mano de Alonso, bajo cuyo mando el equipo jugó 34 partidos, ganó 24, empató cuatro y perdió seis. Estos números son exactamente los mismos que los que tuvo Hansi Flick en su inicio como entrenador del Barcelona.

Una de las grandes diferencias es que en aquel caso la directiva del club catalán bancaba sin titubeos al técnico, mientras que acá las decisiones de Alonso eran cuestionadas puertas afuera y, sobre todo, adentro del vestuario.

Las notables diferencias con las principales figuras fueron quedando expuestas en diferentes situaciones. Primero con Vinicius Junior, con quien tuvo altercados públicamente, y el último domingo con Mbappé.

La insólita situación en la final de la Supercopa

Luego de recibir las medallas por haber sido segundo en el trofeo disputado en Arabia Saudita, los jugadores empezaron a retirarse del campo, sin hacer el pasillo al rival por haber ganado.

Alonso intentó que sus jugadores se mostraran respetuosos y los llamó con claros gestos para que no se fueran de la cancha, pero Mbappé encabezó a sus compañeros y, después de intercambiar gestos con el DT, cumplió su cometido de no hacer el pasillo al campeón.

Embed Xabi Alonso quería hacerle el famoso PASILLO al Barcelona tras la Supercopa, pero KYLIAN MBAPPÉ ordenó que no y SE LLEVÓ A SUS COMPAÑEROS AL VESTUARIO.



pic.twitter.com/9IC1OZ6u8f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 12, 2026

Ese registro recorrió las redes sociales a través de varios videos que exponen la situación, el poco respeto al DT por parte de sus jugadores y las diferencias en la toma de decisiones.

Cabe recordar que Real Madrid está segundo en la liga de España a cuatro puntos del líder, sigue con vida en la Copa del Rey y va séptimo en la Champions, donde está muy cerca de clasificar a octavos de final.

La derrota en el clásico del domingo, aquella goleada que sufrió ante PSG en el Mundial de Clubes y el inestable clima interno fueron los puntos que conspiraron con el DT proveniente del Bayer Leverkusen.

Números muy buenos, objetivos lejanos

Desde que llegó a Real Madrid, hace un año y medio, Mbappé anotó 73 goles en 83 partidos. Sin embargo, las flojas actuaciones en los clásicos contra Barcelona y el hecho de pasarle lejos al titulo en la Champions explican, en parte, algunas de las críticas que sufre el equipo.

Al igual que la gestión de Alonso, los números son muy buenos, pero el rendimiento colectivo y los resultados en partidos importantes dejan al francés en deuda.