Real Madrid echó a Xabi Alonso: qué pasará con Mastantuono

El Real Madrid español informó que "de mutuo acuerdo" Xabi Alonso pone fin a su etapa como entrenador del club. La salida del ex DT del Bayer Leverkusen se dio luego de la derrota del Merengue frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España . Ahora, para los argentinos surge una duda: qué pasará en el futuro inmediato con el argentino Franco Mastantuono .

"Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa. Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", se lee en el comunicado.

En la jornada de ayer, el Real Madrid cayó por 3-2 ante el Barcelona, y pese a que parecía ganar crédito por la forma en que jugó el Real Madrid, la directiva decidió destituirlo tras 34 partidos esta campaña, de los que ganó 24, perdió seis y empató cuatro. De las caídas, las más dolorosas fue la ya mencionada en la Supercopa, ante el Atlético de Madrid 5-2 en Liga y la derrota en Champions ante Liverpool como visitante y en casa ante el Manchester City.

image

Alonso llegó al Real Madrid para dirigir el Mundial de Clubes, donde cayó 4-0 ante el PSG e inició las dudas sobre su gestión. El entrenador español sucedió a Carlo Ancelotti el verano pasado tras impresionar en el Bayer Leverkusen, donde llevó al equipo a ganar la Bundesliga por primera vez en su historia. Además, jugó en el Madrid entre 2009 y 2014, ganando una Liga de Campeones, una Liga y dos Copas del Rey.

En la temporada 2025-26, el equipo comenzó la temporada con 13 victorias en 14 partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria por 2-1 contra el Barcelona en el primer Clásico de la temporada, antes de la mala racha de resultados de noviembre y que aumentó antes de Navidad tras una racha difícil de solo dos victorias en ocho partidos, incluyendo derrotas ante Liverpool, Celta de Vigo y Manchester City, pero el rendimiento del equipo había mejorado desde entonces, con cinco victorias antes de la derrota en el Clásico del domingo.

Quién será su reemplazante

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva merengue para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, el día después de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

image

"El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", anunció el club blanco en un comunicado. Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando las riendas de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A.

Arbeloa llega de esta manera al banco de suplentes del primer equipo madrileño tras solo unos meses en el Castilla, en los que tiene al filial de la Casablanca en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF. En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.

En cuánto a Franco Mastantuono, quién en los últimos meses no sumó muchos minutos bajo la dirección técnica de Xavi Alonso, podría volver a ser una oportunidad de ganar rodaje. El delantero argentino sabe que este semestre es vital de cara al Mundial de 2026 y en España se habla de que Arbeloa llega para patear el tablero y realizar un trabajo totalmente diferente al que se venía viendo.