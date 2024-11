Los mejores memes del debut de Spreen en Riestra

El pibe de 24 años que juega videojuegos on line fue llevado por la marca que auspicia al club que milita en primera división.

Además, respondió un video que bromeaba sobre el escaso tiempo en el que participo del cotejo. "Invicto", escribió.

El Ogro Fabbiani dijo que no juega más

El director técnico de Deportivo Riestra reveló los detalles del polémico debut del streamer, Iván Buhajeruk , ante Vélez y aseguró que “fue por única vez” y que “no volverá a jugar”.

En dialogo con Radio La Red, el entrenador del elenco albinegro contó la conversación que mantuvo con el DT del “Fortín” acerca de la inclusión del influencer en el duelo, que terminó en empate 1-1, válido por la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“Lo de Spreen fue por única vez, no volverá a jugar. En la semana lo llamé a Quinteros para avisarle. Le comenté que el chico iba a jugar y que no era una falta de respeto a Vélez”, sostuvo.

Mas adelante, el “Ogro” también dialogó con TyC Sports y explicó en mayor profundidad el trasfondo de la decisión de que el creador de contenido salte como titular al terreno de juego del estadio Guillermo Laza.

"Queríamos ganar el saque y cortamos rápido. A Riestra le sirve un montó el marketing con Spreen”, exclamó. Y continuó: “Quinteros me pidió que Spreen juegue media hora”.

A su vez, manifestó el pedido que le hizo Riestra al ex delantero con paso por River. “El club me pidió que juegue con cuatro cambios. Sabía que iba a perder un cambio, pero trabajé durante la semana para no sufrirlo. Estoy feliz porque le sacamos un punto al líder de la liga jugándole de igual a igual”, aseveró.

Por último, Fabbiani hizo referencia a los dichos por el atacante de Vélez Braian Romero, que aseguró que lo sucedido fue “una falta de respeto”.

“Con Braian tenemos una relación muy linda. Yo respeto su opinión y no tengo por qué contradecirlo, pero esto es marketing”, concluyó.

