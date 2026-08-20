Macabro hallazgo en el estadio de un club de Inglaterra: encontraron un cadáver

El club emitió un comunicado donde dejó en claro que todavía restan detalles por resolverse sobre el caso. Qué habría sucedido.

Las últimas horas fueron estremecedoras para el Charlton Athletic , club de Londres que milita el Championship , la segunda división de Inglaterra. Es que en el estadio "The Valley", fue hallado un cadáver. Según se conoció, la Policía se acercó al estadio después de un incidente que habría ocurrido por la madrugada del lunes.

Luego del hallazgo, se constató la presencia de un cuerpo sin vida de un hombre de 33 años que, según la principal hipótesis aunque se sigue investigando, habría sido a causa de una caída desde grandes alturas. "El Charlton Athletic está colaborando con la policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana", escribió en un comunicado oficial expuesto en sus redes sociales.

A su vez, en su escrito aclaró que "el suceso está siendo investigado. Se solicita a cualquier persona que disponga de información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía". Ante esta aclaración, se sabe que todavía hay detalles por averiguarse en la causa.

"Todos los miembros del Charlton Athletic desean expresar su más profundo pesar y sus sinceras condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles", escribió.

El comunicado completo del club

El Charlton Athletic está colaborando con la policía en sus investigaciones tras el hallazgo de una persona fallecida en The Valley el martes por la mañana.

La policía fue alertada hoy sobre un incidente ocurrido en la madrugada del lunes en el estadio. Lamentablemente, un hombre falleció en el lugar de los hechos.

La muerte sigue bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información o que haya presenciado el incidente que se ponga en contacto con la policía llamando al 101 e indicando la referencia 2809/18AUG.

Todos en el Charlton Athletic queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de la persona fallecida en estos momentos tan difíciles.

El club continúa colaborando con las autoridades en sus investigaciones y solicita respetuosamente que se respete la privacidad de los afectados.

Cómo fue el primer gol de Messi tras la muerte de su padre: una dedicatoria más que especial

Lionel Messi volvió a sumar minutos con el Inter Miami tras la muerte de su padre Jorge y anotó un tanto para aportarle al equipo un tanto que no alcanzó para superar a Philadelphia Union en el empate 2-2. El capitán volvió a convertirse en el líder de un equipo que todavía no arranca y le cuesta.

Cómo fue el gol

Corrían los 24 minutos de la primera etapa y el marcador dejaba en claro que el partido estaba igualado 1-1. A partir de ese minuto, apareció el astro para marcar y sacar diferencias. Entró al área rival por la derecha, recibió el balón, y cuando salieron a presionarlo, recortó dos veces para su izquierda, es decir el centro del área, y en un movimiento corto terminó definiendo al segundo palo, dejando en claro que su calidad le permite marcar cuando la jugada la situación parece compleja.

Esta vez, el festejo que hizo durante su carrera profesional tuvo una dedicatoria más. No solo fue dirigido a su abuela, sino que ahora la dedicatoria tuvo como receptor a su padre. Lejos del llanto, Messi esbozó una sonrisa y rápidamente le marcó algunas correcciones en el juego a sus compañeros.