Maher Carrizo volvió a jugar con Vélez: qué falta para que llegue a River

El delantero del elenco de Liniers disputó varios minutos en el duelo amistoso ante Midland, mientras se baraja la posibilidad de su traspaso al Millonario.

El futuro de Maher Carrizo se mantiene envuelto en una gran incertidumbre tras su participación en el reciente amistoso de Vélez frente a Midland . A pesar de la oferta formal presentada por River para adquirir la mitad de su pase, el joven delantero sumó minutos bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto. Esta situación generó dudas entre los presentes en la Villa Olímpica sobre si el partido funcionó como una despedida o una señal de permanencia .

La negociación entre los clubes se encuentra actualmente estancada debido a diferencias económicas sobre el valor final de la transferencia del extremo zurdo. El Millonario propuso una cifra cercana a los seis millones de dólares netos por el cincuenta por ciento de la ficha del futbolista de diecinueve años. Aunque el pago ofrecido es al contado, la dirigencia del Fortín pretende elevar el monto por considerar a la joya de la Selección Sub-20 su promesa más valiosa.

El deseo del jugador será el factor determinante para inclinar la balanza, teniendo en cuenta que su prioridad inicial era emigrar hacia el fútbol europeo . En Núñez intentan evitar que el caso se transforme en una novela similar a la de Santino Andino , quien prefirió irse a Grecia pese al acuerdo entre clubes. Por el momento, el atacante continúa entrenando con normalidad y cumpliendo con sus obligaciones contractuales en la institución de Liniers.

Ahora: la venta de Maher Carrizo a River depende exclusivamente del jugador. #Vélez llegó hace unas horas a un acuerdo total con sus pares del 'Millonario' en lo económico. Ambos clubes reconocen que el futuro de la operación recae solo en el futbolista y su OK. … pic.twitter.com/Qxw54Pi3Xp

Marcelo Gallardo espera poder contar con el refuerzo en Uruguay la próxima semana para integrarlo a los trabajos de pretemporada que realiza el conjunto millonario. Mientras tanto, en el Fortinero celebran el profesionalismo del joven, aunque reconocen la necesidad de obtener dinero en efectivo para equilibrar las finanzas de la institución. Las próximas horas resultarán fundamentales para definir si el jugador se suma al equipo del Muñeco o permanece en su club de origen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElFortindeVelez/status/2009973285086429565&partner=&hide_thread=false Maher Carrizo presente en el segundo partido amistoso entre #Vélez y #Midland pic.twitter.com/XgbzadDeYq — El Fortín de Vélez (@ElFortindeVelez) January 10, 2026

Gallardo también quiere cerrar el pase de Jhohan Romaña

Si La Banda logra concretar la llegada del santiagueño y cerrar el fichaje del defensor Jhohan Romaña, daría prácticamente por finalizada su actividad en este mercado de pases. La dirigencia decidió apostar fuerte por sus juveniles internos y no buscará un centrodelantero adicional a menos que surja una oportunidad económica excepcional. El club busca administrar sus recursos de manera eficiente tras las salidas registradas en el plantel profesional a principios de este año.