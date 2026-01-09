River transita su último día en San Martín de los Andes: qué equipo paró Marcelo Gallardo para los amistosos

El Millonario viajará mañana a Uruguay para formar parte de un ciclo de partidos preparatorios: uno de los refuerzos estelares será titular.

River transita sus últimas horas de pretemporada en San Martín de los Andes , con el cierre definitivo de los trabajos en la cordillera programado para mañana. Durante estas jornadas finales, Marcelo Gallardo puso el foco en la nivelación física de todo el plantel antes del traslado a Uruguay. La despedida de la Patagonia marcará el cierre de un ciclo de altísima intensidad, donde el cuerpo técnico buscó sentar las bases de resistencia de cara al exigente calendario de 2026, sin Copa Libertadores y con Sudamericana en el horizonte .

Mañana, tras completar el último turno de entrenamiento matutino, la delegación millonaria emprenderá el viaje hacia Montevideo para iniciar su participación en la Serie Río de la Plata. El Muñeco ya tiene en mente el equipo que enfrentará a Millonarios este domingo a las 21 en el Gran Parque Central: el DT paró un esquema con Santiago Beltrán bajo los tres palos, escoltado por una defensa con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y el recién llegado Matías Viña.

El mediocampo titular en la última práctica estuvo conformado por Kevin Castaño, Fausto Vera y Giuliano Galoppo, quienes intentarán darle equilibrio al equipo en el primer examen del año. En la delantera, la apuesta del técnico se centró en la jerarquía de Juan Fernando Quintero , la potencia de Sebastián Driussi y la movilidad de Facundo Colidio . El tridente ofensivo es el que genera mayor expectativa entre los hinchas de cara al cuadrangular amistoso que se disputará en suelo charrúa.

"NO FUE DIFÍCIL LA TOMA DE DECISIÓN, NO ESTABA TENIENDO MINUTOS EN FLAMENGO". Matías Viña habló con #SportsCenter desde la pretemporada de River en San Martín de Los Andes y se refirió a su llegada al Millonario.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zTVCP30qJl — SportsCenter (@SC_ESPN) January 9, 2026

El cierre de la etapa en el sur deja un balance positivo con la integración de los refuerzos Aníbal Moreno, el lateral uruguayo y el volante ex Argentinos Juniors, aunque persisten preocupaciones por la enfermería: Franco Armani se perderá los amistosos por un desgarro, mientras que Marcos Acuña sigue trabajando diferenciado por un traumatismo. La baja más sorpresiva para el debut preparatorio sería la de Maxi Salas, quien por una decisión táctica del entrenador más laureado del club comenzaría el año desde el banco de suplentes.

Cuáles son los movimientos que se esperan en el mercado de pases

En el plano institucional, la dirigencia aprovecha estas últimas horas de pretemporada para intentar sellar las incorporaciones de Jhohan Romaña, Santino Andino y Maher Carrizo. Por el defensor de San Lorenzo, los de Núñez ofertaron una suma millonaria por la mitad de su ficha, buscando fortalecer una zaga que sufrió bajas importantes por lesión. Con el fin de los trabajos en la Cordillera, el Millonario entrará en modo competencia directa antes del estreno oficial en el Torneo Apertura.

Jornada inolvidable para los chicos de la Escuela River de San Martín de los Andes, que compartieron el entrenamiento junto al plantel.

Finalmente, tras el duelo ante el conjunto colombiano, La Banda se medirá frente a Peñarol el sábado 17 en Maldonado para cerrar su preparación internacional. El regreso a Buenos Aires está previsto para la semana siguiente, donde comenzará la puesta a punto final antes de visitar a Barracas Central el 24 de enero. El plantel, antes de comenzar con la actividad, disfrutó de un encuentro con los chicos de la Escuela de River de San Martín.