Fecha, horario y lugar de los amistosos de pretemporada que jugará River

En las últimas horas se confirmó el fixture de River Plate en el torneo Serie Río de La Plata 2026. El certamen de verano se convirtió en la competición amistosa más importante de la región en los últimos años y el Millonario dirá presente disputando dos partidos.

River tendrá su primera participación en el certamen que en 2026 se jugará del 9 y el 23 de de enero, en Uruguay. Además, los partidos correspondientes a este torneo podrán verse a través de las señales del plan premium de Disney +.

La quinta edición de la Serie Río de La Plata contará con la participación de equipos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y, por primera vez, Colombia. Las sedes serán Montevideo, Maldonado y Paysandú.

image

El equipo de Marcelo Gallardo se prepara para una exigente temporada 2026, en la que disputará los torneos de la Liga Profesional, la Copa Argentina y la CONMEBOL Sudamericana. Su debut en este torneo amistoso será el domingo 11 de enero frente a Millonarios de Colombia, en el Estadio Campus de Maldonado a las 21. Luego, el sábado 17, se medirá frente a Peñarol, en el mismo estadio y a partir de las 22.

River presentó una oferta por un jugador tricampeón de la Libertadores: de quién se trata

River va rápido en el mercado de pases y ya le sacó diferencia a los otros clubes del fútbol argentino cerrando dos refuerzos de jerarquía como Fausto Vera y Aníbal Moreno para conformar un mediocampo que promete luego del mal rendimiento demostrado por los titulares en esa posición. Mientras ya cerró dos refuerzos, el millonario va por más y no cesa los llamados.

En las últimas horas desde la institución con sede en el barrio porteño de Núñez hicieron una propuesta formal para quedarse con un lateral izquierdo tricampeón de la Copa Libertadores con un equipo gigante de Sudamérica. Se trata de Matías Viña, el jugador uruguayo de 28 años que perdió terreno bajo la conducción del entrenador Filipe Luis y podría buscar una salida rápida al exterior.

image

Luego de haber intentado por distintos nombres para reforzar la posición, desde el millonario decidieron acercar una propuesta para que sea respondida. Si bien no trascendieron números sobre el costo de la operación, habrían ofrecido un préstamo por un año y con opción de compra. Sin embargo, a pesar de que solo jugó 10 partidos en la temporada, pareciera que el elenco brasileño no le va a hacer fácil las negociaciones entendiendo el poderío económico del millonario.

Además, en Núñez saben que el Huevo precisará de descanso y alternativas confiables, por lo que la búsqueda se concentró en un solo nombre para sumar jerarquía. En la dirigencia lo tienen claro: es uno u otro, por lo que no arribarán dos incorporaciones en ese sector clave. Las negociaciones por Julio Soler y Román Vega quedaron descartadas y el abanico se redujo a un par de opciones concretas, con características y contextos muy distintos entre sí.

El principal apuntado es Alexandro Bernabei, lateral izquierdo de 25 años con pasado en Lanús y presente en Internacional de Porto Alegre. el Millonario, por lo pronto, ya avanzó formalmente y presentó una oferta por el futbolista, pero la primera respuesta por parte del cuadro brasileño fue negativa. El club gaúcho rechazó un préstamo y dejó en claro que no piensa desprenderse fácilmente de su titular, que además tiene contrato vigente hasta fines de 2028.