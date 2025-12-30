River presentó una oferta por un jugador tricampeón de la Libertadores: de quién se trata

River va rápido en el mercado de pases y ya le sacó diferencia a los otros clubes del fútbol argentino cerrando dos refuerzos de jerarquía como Fausto Vera y Aníbal Moreno para conformar un mediocampo que promete luego del mal rendimiento demostrado por los titulares en esa posición. Mientras ya cerró dos refuerzos, el millonario va por más y no cesa los llamados.

En las últimas horas desde la institución con sede en el barrio porteño de Núñez hicieron una propuesta formal para quedarse con un lateral izquierdo tricampeón de la Copa Libertadores con un equipo gigante de Sudamérica. Se trata de Matías Viña , el jugador uruguayo de 28 años que perdió terreno bajo la conducción del entrenador Filipe Luis y podría buscar una salida rápida al exterior.

Luego de haber intentado por distintos nombres para reforzar la posición, desde el millonario decidieron acercar una propuesta para que sea respondida. Si bien no trascendieron números sobre el costo de la operación, habrían ofrecido un préstamo por un año y con opción de compra. Sin embargo, a pesar de que solo jugó 10 partidos en la temporada, pareciera que el elenco brasileño no le va a hacer fácil las negociaciones entendiendo el poderío económico del millonario.

River avanza por dos laterales izquierdos: cuáles son los nombres que seducen a Marcelo Gallardo

En Núñez saben que el Huevo precisará de descanso y alternativas confiables, por lo que la búsqueda se concentró en un solo nombre para sumar jerarquía. En la dirigencia lo tienen claro: es uno u otro, por lo que no arribarán dos incorporaciones en ese sector clave. Las negociaciones por Julio Soler y Román Vega quedaron descartadas y el abanico se redujo a un par de opciones concretas, con características y contextos muy distintos entre sí.

Alexandro Bernabei, el "Plan A" de la dirigencia millonaria

El principal apuntado es Alexandro Bernabei, lateral izquierdo de 25 años con pasado en Lanús y presente en Internacional de Porto Alegre. el Millonario, por lo pronto, ya avanzó formalmente y presentó una oferta por el futbolista, pero la primera respuesta por parte del cuadro brasileño fue negativa. El club gaúcho rechazó un préstamo y dejó en claro que no piensa desprenderse fácilmente de su titular, que además tiene contrato vigente hasta fines de 2028.

Desde el entorno del club reconocen que el ex Celtic de Escocia sigue siendo el “Plan A”, pese a las dificultades. Su valor de mercado ronda los seis millones de dólares y en el Colorado lo consideran una pieza clave: tras la mala recepción inicial, en Núñez no volvieron a enviar una nueva propuesta, aunque el nombre continúa sobre la mesa mientras se analizan variantes económicas para destrabar la operación.

Por qué Elías Báez quedó relegado como opción

La alternativa es Elías Báez, actual lateral izquierdo de San Lorenzo, quien aparece como una opción más accesible desde lo deportivo, pero compleja desde lo institucional. El defensor debutó en Primera a mediados de 2024 y se consolidó durante 2025, primero con Miguel Ángel Russo y luego con Damián Ayude. En total, ya suma 60 partidos en el Ciclón y se consolida como una pieza clave del esquema del DT.

En Boedo reconocen que el defensor es uno de los jugadores con mayor proyección y también una de las posibles ventas para aliviar la crisis económica. Sin embargo, el contexto dirigencial -Sergio Constantino asumió transitoriamente tras la declaración de acefalía- complica cualquier definición. Con una comisión directiva temporal al mando, “es prácticamente imposible” que se logre consenso para aprobar una transferencia de este calibre, al menos en el corto plazo.

En el cuadro que preside Stefano di Carlo siguen de cerca esa situación, pero por ahora decidieron no avanzar a fondo. El antecedente del frustrado pase de Jhohan Romaña es una señal de alerta para la dirigencia millonaria, que no quiere quedar atrapada en negociaciones sin resolución. Por eso, aunque Báez está en carpeta, la institución opta por la cautela.