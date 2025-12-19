El jugador de San Lorenzo que River tiene en carpeta

Después de confirmar la llegada de Fausto Vera , River aceleró en el mercado de pases y en las últimas horas consultó condiciones por el traspaso de Jhohan Romaña, una de las figuras de San Lorenzo durante el 2024.

Según informó el periodista Esteban Edul en ESPN F12, el Millonario llamó al Ciclón para mostrar interés en el defensor colombiano de 27 años, que en 2025 disputó 36 partidos, totalizando 83 encuentros desde su llegada al fútbol argentino.

"Romaña en San Lorenzo no sigue de ninguna manera. Intimó al club, luego se pusieron al día y tiene rispideces con los dirigentes, entonces no va a seguir de ninguna manera. Saben que lo van a vender a Brasil o Arabia Saudita, y ahora apareció lo de River", añadió el periodista. Y agregó que el conjunto de Núñez ofreció la cesión de Sebastián Boselli, uruguayo que a mitad de año fue repescado de Estudiantes y casi no tuvo lugar con Marcelo Gallardo, si es que el conjunto de Boedo "necesita un reemplazante para Romaña".

image

San Lorenzo ya tiene ofertas del exterior, puntualmente del fútbol árabe y brasileño, que rondarían los cuatro millones de dólares, por lo que sería difícil aplicar la nueva metodología de contratación de River: préstamos con cargo y opción para minimizar riesgos. En este caso, se trataría de una compra.

"A la mesa directiva de San Lorenzo nadie llamo, pero desde el entorno de Romaña reconocen que hay interés", detalló Leandro Alves, cronista de ESPN. En principio, según Nicolás Distasio, el Millonario apunta a contratar cuatro o cinco refuerzos: en cuanto a la zaga, espera por la recuperación de Germán Pezzella, se esperan novedades por el futuro de Sebastián Boselli (suena en Peñarol) y Paulo Díaz (gran apuntado a una venta) y podría 'sumar' a Juan Portillo, que tendría minutos en esa posición ante la llegada de mediocampistas. A ellos hay que sumar a Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, quienes finalizaron el año como titulares.

Jugaría en River, pero dicen que es hincha de Boca: el posteo que delata a una figura

Marcelo Gallardo tiene su primer refuerzo para River de cara a un 2026 en el que tendrá que cambiar la cara de su equipo y ser optimista en cuanto a la disputa de la Copa Sudamericana, y se trata de Fausto Vera, quien sería hincha de Boca.

image

Surgido en las inferiores de Argentinos Juniors y con vasta experiencia en las selecciones nacionales juveniles, habiendo sido capitán de la Sub 23 y siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021, cobró popularidad en las últimas horas una vieja publicación del jugador, que tendría fanatismo por el “Azul y Oro”. “¡Que lindo, hoy juega Boca!” redactó un joven Fausto Vera de tan solo 14 años, que todavía se encontraba jugando en las inferiores del “Bicho”.

En sus inicios, luego de haber debutado en Primera en 2018, Vera no tardó en ganarse un lugar en el mediocampo del conjunto de la Paternal, característico por darle lugar a los jugadores que llegan desde sus inferiores, hasta que dejó el club en 2022, pasando al Corinthians de Brasil por siete millones de dólares por el 70% de su pase. En el “Timao” jugó 96 partidos entre tres años y fue vendido a mitad de la temporada 2024, luego de haber perdido continuidad en el torneo local, al Atlético Mineiro, que lo compró por cinco millones de dólares.

En el Mineiro, Vera se reencontró con Gabriel Milito, DT que había tenido en Argentinos, y alcanzó la final de la Copa Libertadores, siendo titular en la serie en la que eliminaron a River en semifinales con un global de 3-0, aunque perdieron la final con el Botafogo brasileño, por 3-1.