Jugaría en River, pero dicen que es hincha de Boca: el posteo que delata a una figura

El Millonario comienza a reforzarse de cara al inicio del 2026, pero ya surgió una polémica respecto al primer fichaje.

Marcelo Gallardo tiene su primer refuerzo para River de cara a un 2026 en el que tendrá que cambiar la cara de su equipo y ser optimista en cuanto a la disputa de la Copa Sudamericana, y se trata de Fausto Vera , quien sería hincha de Boca.

Surgido en las inferiores de Argentinos Juniors y con vasta experiencia en las selecciones nacionales juveniles, habiendo sido capitán de la Sub 23 y siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , disputados en 2021, cobró popularidad en las últimas horas una vieja publicación del jugador, que tendría fanatismo por el “Azul y Oro”.

“¡Que lindo, hoy juega Boca!” redactó un joven Fausto Vera de tan solo 14 años , que todavía se encontraba jugando en las inferiores del “Bicho”.

En sus inicios, luego de haber debutado en Primera en 2018, Vera no tardó en ganarse un lugar en el mediocampo del conjunto de la Paternal, característico por darle lugar a los jugadores que llegan desde sus inferiores, hasta que dejó el club en 2022, pasando al Corinthians de Brasil por siete millones de dólares por el 70% de su pase.

En el “Timao” jugó 96 partidos entre tres años y fue vendido a mitad de la temporada 2024, luego de haber perdido continuidad en el torneo local, al Atlético Mineiro, que lo compró por cinco millones de dólares.

En el Mineiro, Vera se reencontró con Gabriel Milito, DT que había tenido en Argentinos, y alcanzó la final de la Copa Libertadores, siendo titular en la serie en la que eliminaron a River en semifinales con un global de 3-0, aunque perdieron la final con el Botafogo brasileño, por 3-1.

En la temporada actual, con Jorge Sampaoli como entrenador, Vera volvió a ser subcampeón a nivel internacional, esta vez de la Sudamericana y perdiendo la final ante Lanús, aunque tuvo mucha menor participación en el equipo titular, arrancando desde el inicio en 21 de los 32 partidos que disputó, por lo que el “Galo” optó por su préstamo.

En caso de superar la revisión médica, Vera firmará un préstamo de un año en River, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de 4 millones.

River también va por un delantero

El atacante argentino Gianluca Prestianni, pretendido por River, fue titular en la victoria de este miércoles del Benfica por 2-0 ante Farense, correspondiente a los octavos de final de la Copa de Portugal.

El surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield disputó 88 minutos del encuentro en el que su compatriota Nicolás Otamendi falló un tiro desde el punto penal.

Si bien esto podría suponer una traba en las negociaciones con el ‘Millonario’, desde el entorno del elenco argentino se muestran optimistas de poder llegar a un acuerdo con el conjunto luso por un préstamo con opción de compra de cara a la temporada 2026.

El futbolista de 19 años es uno de los objetivos de Marcelo Gallardo, entrenador de los de Núñez, para la siguiente campaña por lo que el presidente Stefano Di Carlo hará todo lo posible para lograr cerrar su fichaje.

No obstante, la dirigencia del Benfica no estaría muy convencida de ceder al jugador al fútbol argentino, producto del bajo nivel de la competencia, pero una atrapante oferta podría hacer que cambié de opinión.

Prestianni tuvo una buena actuación en la que se lo vio participativo con el balón en los pies y con buenos pases filtrados, a pesar de que no logró convertir. Los dirigidos por José Mourinho consiguieron el triunfo en los pies de Richard Ríos y Franjo Ivanovic.