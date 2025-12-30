Escándalo en River por un juvenil: el coordinador del club desmintió la dura versión de la madre

Gabriel Rodríguez, que trabaja en las formativas del Millonario, aclaró la situación del jugador y le pegó a su representante.

La salida de Luca Scarlato de River Plate volvió a poner en primer plano el debate sobre la utilización de la patria potestad. En medio de la polémica, el club salió a defender su accionar a través de Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo , quien desmintió con dureza a la familia del jugador y apuntó contra su agente, Martín Guastadisegno.

La noticia de que el juvenil Luca Scarlato dejaría River por la patria potestad corrió rápido. Además, se destacaba que su representante le había pagado a la madre del jugador 200 mil dólares para quedarse con el pase .

La madre del jugador salió en redes sociales a aclarar la situación y atacó duramente a River: " Tuvieron dos meses jugando lesionado a mi hijo porque la categoría tenía que salir campeona, y el coordinador pidiendo que no se haga estudios para que juegue".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/milloreserva/status/2005758557476794427?s=20&partner=&hide_thread=false “ES TODO MENTIRA... INVENTARON COSAS DURANTE TODO EL AÑO”



La Madre de Luca Scarlato hizo un descargo en una publicación de Instagram



“Soy la madre de Luca, y es todo mentira. Que pongan pruebas de eso, porque yo tengo las mías



Tuvieron dos meses jugando lesionado a mi hijo… https://t.co/CVjDm2RQfS pic.twitter.com/QCVqfKpYup — Millo Reserva (@milloreserva) December 29, 2025

Las declaraciones del coordinador de River sobre la polémica

En diálogo con DSports Radio, Rodríguez rechazó las acusaciones realizadas por la madre del futbolista en redes sociales, y lamentó la salida del juvenil y el accionar de su representante.

“Lo que dijo la madre de Scarlato es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación del talón de Aquiles de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión sobre él. Conmigo ha tenido más que mejor diálogo. Esto ha sido una infamia”, sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2006020794615316501?s=20&partner=&hide_thread=false "Lo que dijo la madre de Scarlato es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación del talón de Aquiles de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión… pic.twitter.com/xpg4104YDz — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 30, 2025

Rodríguez también explicó que River había iniciado gestiones para asegurar la continuidad del juvenil con varios meses de anticipación: “Ya venía el club hablando desde marzo-abril. Aparecen este tipo de situaciones tremendamente desagradables que no tienen explicación válida. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Inclusive Jorge Brito en persona se acercó y estuvo hablando con el nene. Él le decía que sí, pero la madre se encargaba. El nene quedó sujeto a lo que arreglan su madre y el representante”, afirmó.

Visiblemente afectado, el coordinador remarcó el vínculo personal y formativo que el club tenía con el jugador: “En mi caso personal ha sido un golpe enorme, a los chicos los tenemos desde los 6 años. En el caso de Luca desde los 8. Es un chico más que cariñoso, siempre lo respetamos. Es un nene de 16 años que tiene una carrera muy grande por delante. Es un chico excelente, de muy buen nivel cultural. No tengo ni idea de a dónde se va, el club intuye algunas cosas. Esto fue muy rápido, fue una sorpresa”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2006016785070293386?s=20&partner=&hide_thread=false "En mi caso personal ha sido un golpe enorme, a los chicos los tenemos desde los 6 años. En el caso de Luca (Scarlato) desde los 8. Es un chico más que cariñoso, siempre lo respetamos. Es un nene de 16 años que tiene una carrera muy grande por delante. Es un chico excelente,… pic.twitter.com/fg6jtfjzPh — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 30, 2025

En ese marco, Rodríguez volvió a cargar contra el rol de los representantes y apuntó directamente a Guastadisegno: “A Luca lo tuve de muy chiquito, lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River. No me pareció justo su actuar. Estos representantes son un problema, un mal necesario en el fútbol”, insistió.

Para cerrar, el dirigente recordó un antecedente similar que vivió en su carrera: “En el año 2018, a mí me sacaron de la misma manera a Thiago Geralnik. Hoy está en la segunda de Qatar. El chico era capitán del seleccionado juvenil y se preveía que iba a ser jugador de reserva”, concluyó.