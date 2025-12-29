Escándalo en River Plate por un juvenil que se irá del club por la patria potestad

Hace semanas que River Plate se encuentra en conflicto con uno de sus prometedores talentos de sus Divisiones Inferiores: Luca Scarlato , categoría 2009 y figura de la Séptima que está a punto de irse del club libre por la patria potestad.

Desde la institución de Núñez informaron que desde hace rato que el agente del enganche, Martín Guastadiseño, rechaza sistemáticamente todos los ofrecimientos del club para que Scarlato firme su primer contrato profesional y dan por hecho que el representante ya decidió llevárselo con la anuencia de sus padres. Y el destino sería Italia.

No es la primera vez que el nombre de Scarlato suena en el mercado italiano: este año ya se lo había relacionado al Inter. Aunque esta vez, cuentan en los pasillos del Monumental, el club que arregló quedárselo en condición de libre es el Parma.

image

Scarlato participa habitualmente en las convocatorias de las selecciones juveniles de AFA y últimamente jugó y ganó la Copa UC en Chile con la Sub 16, que también contó con otros dos jugadores del semillero Millonario como Galo Escobar y Tobías Goytía, que recientemente firmó su primer vínculo profesional en el CARP. River intentó presionar a través de AFA, como ocurrió con Ian Subiabre, para que Scarlato recapacite y firme para el club que invirtió en su formación, pero en el club ya dan por hecho que se irá. Y recuerdan que el modus operandi de Guastadiseño fue similar para llevarse libre a Joaquín Panichelli en 2023 y a Matías Soulé, también por patria potestad, cuando hacía Inferiores en Vélez.

No es la primera vez que ocurre en River que un juvenil se va sin la mayoría de edad. El último, hace ya cinco años, había sido Tiago Geralnik, que pintaba como un buen proyecto pero se fue muy joven por la patria potestad al Villarreal de España: nunca llegó a debutar en el Submarino Amarillo, solo jugó en los equipos filiales, y este año se fue al Lusail SC de la segunda división de Qatar.

De primer nivel: el megaproyecto millonario que iniciará River en el Más Monumental

En el fútbol argentino no hay un club que tenga el nivel tan alto en las instalaciones de su estadio como el de River en el Más Monumental. Ni siquiera se reduce al territorio nacional o sudamericano, sino que a nivel mundial, incluso para clubes europeos, el estadio es la conocida "envidia sana".

image

El millonario no para de hacer obras. Luego de haber hecho un nuevo anillo bajo entre otros para llevar la capacidad del aforo a los 85.018 lugares ocupado, la comisión directiva de la institución buscará iniciar un megaproyecto para darle otro salto de calidad a la infraestructura. Según trascendió, a fines de enero el elenco de Núñez haría oficial una obra que lo colocará como el único estadio sudamericano con el 100% de sus tribunas cubiertas y llevando al aforo a una cifra cercana a los 100.000 espectadores.

Está previsto que las obras inicien en mayo del 2026 luego de cuatro meses de haberlo anunciado. Se estima que la obra que planificó la institución podría contemplar una inversión global cercana a los u$s 100.000.000.

El proyecto tendría previsto realizar una estructura por fuera del campo de juego para montar la obra, y que pueda sostenerse. A su vez se conoció, de forma extraoficial, que el techo no cubrirá toda la superficie, si hasta los límites del campo de juego, debido a que el ingreso de rayos UV es importante para el mantenimiento del césped.