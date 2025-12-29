El enigmático posteo de Sebastián Villa a Juanfer Quintero en medio de Navidad y Año Nuevo

El delantero no jugará más en Independiente Rivadavia de Mendoza y su futuro todavía está por verse.

Una publicación en la cuenta de Instagram de Sebastián Villa junto a Juanfer Quintero, con el mensaje "te veo pronto hermano", generó especulaciones sobre un posible arribo del delantero a River .

El ida y vuelta entre los futbolistas colombianos fue noticia en las últimas horas del domingo. Sin embargo, desde el club millonario descartaron de forma rotunda esa posibilidad.

Villa, de 29 años, culmina su vínculo con Independiente Rivadavia, club con el que se consagró campeón de la Copa Argentina y tiene contrato hasta junio de 2026. Su salida de Mendoza es un hecho para la próxima temporada, pero su futuro deportivo permanece incierto. Varios equipos, entre los que se menciona al Flamengo de Brasil, han mostrado interés, y su representante lo habría ofrecido en el mercado. No obstante, el acercamiento a River no recibió una respuesta favorable.

El extremo colombiano vistió la camiseta de Boca entre 2017 y 2023. Disputó la final de la Copa Libertadores 2018, perdida ante River en Madrid, y marcó 29 goles en 172 partidos con el club xeneize.

Culpable de violencia de género

Su salida de La Bombonera estuvo marcada por la polémica: en junio de 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión por amenazas coactivas y lesiones leves, lo que motivó su separación del plantel. Villa se declaró en libertad de acción, iniciando un litigio por 20 millones de dólares que Boca le reclama.

Tras cumplir su condena y un paso por el fútbol búlgaro, relanzó su carrera en Independiente Rivadavia a mediados de 2024, recuperando su nivel futbolístico.

Según informó TyC Sports, desde la cúpula de River se interpreta que su publicación en redes sociales responde más a su amistad con Quintero que a una intención deportiva concreta. La dirigencia, liderada por Stefano Di Carlo, maneja otras alternativas para el ataque y considera que el rumor originado en las plataformas digitales no tendrá correlato en el mercado de pases.