De primer nivel: el megaproyecto millonario que iniciará River en el Más Monumental

El elenco del barrio porteño Núñez anunciaría en 2026 una megaobra en el estadio que se llevaría a cabo en el mismo año.

En el fútbol argentino no hay un club que tenga el nivel tan alto en las instalaciones de su estadio como el de River en el Más Monumental . Ni siquiera se reduce al territorio nacional o sudamericano, sino que a nivel mundial, incluso para clubes europeos, el estadio es la conocida "envidia sana".

El millonario no para de hacer obras. Luego de haber hecho un nuevo anillo bajo entre otros para llevar la capacidad del aforo a los 85.018 lugares ocupado, la comisión directiva de la institución buscará iniciar un megaproyecto para darle otro salto de calidad a la infraestructura. Según trascendió, a fines de enero el elenco de Núñez haría oficial una obra que lo colocará como el único estadio sudamericano con el 100% de sus tribunas cubiertas y llevando al aforo a una cifra cercana a los 100.000 espectadores .

Está previsto que las obras inicien en mayo del 2026 luego de cuatro meses de haberlo anunciado. Se estima que la obra que planificó la institución podría contemplar una inversión global cercana a los u$s 100.000.000 .

El proyecto tendría previsto realizar una estructura por fuera del campo de juego para montar la obra, y que pueda sostenerse. A su vez se conoció, de forma extraoficial, que el techo no cubrirá toda la superficie, si hasta los límites del campo de juego, debido a que el ingreso de rayos UV es importante para el mantenimiento del césped.

River avanza por dos laterales izquierdos: cuáles son los nombres que seducen a Marcelo Gallardo

River ya empezó a moverse con fuerza en el mercado pensando en el año próximo y, más allá de las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, hay un puesto que Marcelo Gallardo considera prioritario reforzar: el lateral izquierdo quedó en el centro de la escena tras la salida de Milton Casco, quien está cerca de continuar su carrera en Atlético Nacional. Con triple competencia en el horizonte, el Muñeco entiende que Marcos Acuña no puede afrontar solo un calendario tan exigente.

En Núñez saben que el Huevo precisará de descanso y alternativas confiables, por lo que la búsqueda se concentró en un solo nombre para sumar jerarquía. En la dirigencia lo tienen claro: es uno u otro, por lo que no arribarán dos incorporaciones en ese sector clave. Las negociaciones por Julio Soler y Román Vega quedaron descartadas y el abanico se redujo a un par de opciones concretas, con características y contextos muy distintos entre sí.

Alexandro Bernabei, el "Plan A" de la dirigencia millonaria

El principal apuntado es Alexandro Bernabei, lateral izquierdo de 25 años con pasado en Lanús y presente en Internacional de Porto Alegre. el Millonario, por lo pronto, ya avanzó formalmente y presentó una oferta por el futbolista, pero la primera respuesta por parte del cuadro brasileño fue negativa. El club gaúcho rechazó un préstamo y dejó en claro que no piensa desprenderse fácilmente de su titular, que además tiene contrato vigente hasta fines de 2028.

Desde el entorno del club reconocen que el ex Celtic de Escocia sigue siendo el “Plan A”, pese a las dificultades. Su valor de mercado ronda los seis millones de dólares y en el Colorado lo consideran una pieza clave: tras la mala recepción inicial, en Núñez no volvieron a enviar una nueva propuesta, aunque el nombre continúa sobre la mesa mientras se analizan variantes económicas para destrabar la operación.

Por qué Elías Báez quedó relegado como opción

La alternativa es Elías Báez, actual lateral izquierdo de San Lorenzo, quien aparece como una opción más accesible desde lo deportivo, pero compleja desde lo institucional. El defensor debutó en Primera a mediados de 2024 y se consolidó durante 2025, primero con Miguel Ángel Russo y luego con Damián Ayude. En total, ya suma 60 partidos en el Ciclón y se consolida como una pieza clave del esquema del DT.

En Boedo reconocen que el defensor es uno de los jugadores con mayor proyección y también una de las posibles ventas para aliviar la crisis económica. Sin embargo, el contexto dirigencial -Sergio Constantino asumió transitoriamente tras la declaración de acefalía- complica cualquier definición. Con una comisión directiva temporal al mando, “es prácticamente imposible” que se logre consenso para aprobar una transferencia de este calibre, al menos en el corto plazo.

En el cuadro que preside Stefano di Carlo siguen de cerca esa situación, pero por ahora decidieron no avanzar a fondo. El antecedente del frustrado pase de Jhohan Romaña es una señal de alerta para la dirigencia millonaria, que no quiere quedar atrapada en negociaciones sin resolución. Por eso, aunque Báez está en carpeta, la institución opta por la cautela.