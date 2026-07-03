Mundial 2026: Egipto ganó y espera rival de Argentina-Cabo Verde en octavos

Australia y Egipto igualaron 1 a 1 al cabo de los 120 minutos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por los 16avos de final del Mundial 2026 . Quien gane avanzará a los octavos, donde espera el vencedor entre Argentina y Cabo Verde.

Será el primer cruce eliminatorio del día, antes del debut de la Selección argentina en Miami, y abre una jornada con tres partidos que definen por completo el cuadro de octavos de final.

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¡HOSSAM ABDELMAGUID convierte el penal! Egipto a los octavos de final

Lucas HERRINGTON (Australia) falló otro penal. Match point para Egipto

¡Awer MABIL (Australia) convierte el penal! ¡Jackson IRVINE (Australia) convierte el penal! ¡MOHAMED SALAH (Egipto) convierte el penal! ¡RAMY RABIA (Egipto) convierte el penal! ¡MAHMOUD SABER (Egipto) convierte el penal!

Harry SOUTTAR (Australia) tiró el penal a las nubes

¿Nos vamos a los penales? El técnico de Australia cambió el arquero a un minuto de los 120. Mathew Ryan entra en lugar de Patrick Beach. Todos apuestan a los tiros desde los doce pasos.

Nos vamos al alargue Egipto tuvo chances claras, pero no pudo romper la paridad. Habrá 30 minutos más.

Lo empató Australia Centro y Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 en el partido ante Egipto. LO EMPATÓ AUSTRALIACentro y Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 en el partido ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/V7POxZ21fq — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Gol de Egipto Ashour cabeceó un centro desde la derecha y abrió el marcador para los africanos. EGIPTO PEGÓ PRIMERO EN DALLASEmam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de equipo ante Australia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vIgjZdiDB3 — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Cómo llegan

Los Socceroos, dirigidos por Tony Popovic, llegaron a esta instancia como segundos del Grupo D. Debutaron con un triunfo sorpresa por 2-0 ante Turquía, después cayeron 0-2 frente a Estados Unidos y sellaron su clasificación con un empate sin goles ante Paraguay.

Egipto, por su parte, terminó segundo en el Grupo G, un cuadro exigente que también integraron Bélgica, Irán y Nueva Zelanda. Los Faraones empataron 1-1 en el debut ante los belgas, golearon 3-1 a Nueva Zelanda y cerraron con otro 1-1 frente a Irán.

La gran incógnita para Hossam Hassan, entrenador de Egipto, pasa por la titularidad de Mohamed Salah. El capitán y máxima figura del equipo sufrió un problema en los isquiotibiales durante el partido ante Irán y se perdió más de media hora de ese encuentro.

Salah volvió a entrenarse con normalidad, pero su presencia desde el arranque es una duda hasta último momento. Su ausencia obligaría a Hassan a reforzar el peso ofensivo en Omar Marmoush, que llega con poca efectividad de cara al arco en este Mundial.

Las formaciones

Egipto: El Shennawy; Hany, Rabia, Abdelmonem, Fatouh; Attia, Ibrahim, Ashour; Salah, Marmoush, Trezeguet, dirigido por Hossam Hassan.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich, Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Mohamed Toure, con Tony Popovic al mando.

Se trata del primer cruce oficial entre ambas selecciones en un Mundial. Australia buscará superar por primera vez en su historia una instancia eliminatoria de una Copa del Mundo, mientras que Egipto pelea por seguir escribiendo la campaña más exitosa de su fútbol en el máximo torneo de selecciones.

El ganador de este partido conocerá a su rival de octavos de final el mismo viernes, una vez que termine el cruce entre Argentina y Cabo Verde en Miami, y jugará el martes 7 de julio a las 13 en Atlanta.