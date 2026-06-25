El segundo turno de este jueves promete muchas emociones. Con una ligera ventaja para Países Bajos, por enfrentar a uno de los seleccionados más débiles del Mundial 2026, buscará quedarse con la clasificación y el primer lugar del grupo. Japón y Suecia definen mano a mano.
Mundial 2026 en VIVO | Países Bajos, Japón y Suecia cierran el grupo F en busca de un lugar en los 16vos
La paridad hasta acá en el grupo entre estas tres selecciones tendrá un desenlace que promete emociones. Cualquiera de los tres puede clasificarse.
El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.
Japón, acompañado de su colorida hinchada, se enfrenta a Suecia buscando clasificar segundo o en el mejor de los casos, primeros. Ambos tienen chances de acompañar a Países Bajos, pero el empate juega a favor de los asiáticos. Los escandinavos habían arrancado bien con una goleada a Túnez, pero en su segundo encuentro cayeron goleados. Ahora deben ganar para quedar segundos (o primeros si se dan los resultados).
En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:
- 23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.
- 23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.
La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.
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