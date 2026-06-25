Mundial 2026 en VIVO | Países Bajos, Japón y Suecia cierran el grupo F en busca de un lugar en los 16vos

El segundo turno de este jueves promete muchas emociones. Con una ligera ventaja para Países Bajos, por enfrentar a uno de los seleccionados más débiles del Mundial 2026 , buscará quedarse con la clasificación y el primer lugar del grupo. Japón y Suecia definen mano a mano.

El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.

Japón, acompañado de su colorida hinchada, se enfrenta a Suecia buscando clasificar segundo o en el mejor de los casos, primeros. Ambos tienen chances de acompañar a Países Bajos, pero el empate juega a favor de los asiáticos. Los escandinavos habían arrancado bien con una goleada a Túnez, pero en su segundo encuentro cayeron goleados. Ahora deben ganar para quedar segundos (o primeros si se dan los resultados).

En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:

23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.

Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara. 23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

---

Live Blog Post El minuto a minuto de Japón - Suecia Embed Embed