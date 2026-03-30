Otra vez enojado: el fuerte mensaje del entrenador de Newell's contra sus jugadores tras ser eliminado por Acassuso

Cuando Newell's tenía la posibilidad de volver a tomar fuerza luego de haber ganado por primera vez en el año, en un partido por Torneo Apertura que cortó una racha negativa que traía desde noviembre de 2025, volvió a tener un rendimiento y resultado para el olvido ante Acassuso por Copa Argentina , debido a que cayó con un 2-0 contundente para quedar eliminado.

Los hinchas fueron claros con sus cánticos desde las tribunas del estadio de Atlético Rafaela, pero aún más lo fue el entrenador del equipo Darío Kudelka quien apuntó contra los dirigidos debido al rendimiento mostrado en el partido por el torneo federal: " A veces uno se queda sin recurso y herramientas para poder cambiarlo , no quiero decir cosas que después me arrepienta. No tengo muchos argumentos para dar explicación extensivas como las di en otro momento", soltó como primera muestra de enojo.

"No va a diferir mis palabras a las que dije apenas llegué, damos un paso para adelante y dos para atrás, no tengo muchas explicaciones . Son condiciones que se dan dentro de la cancha, que molestan, es la tónica que se lleva desde hace mucho tiempo, a veces uno se queda sin recursos para poder cambiar la situación. Veníamos ilusionados, a la hora de momento delicada que tiene todo partido, sucumbimos rápido, nos hacen un gol de un ataque nuestro", sumó en su declaración.

"A VECES UNO SE QUEDA SIN HERRAMIENTAS PARA PODER CAMBIARLO. NO QUIERO DECIR COSAS QUE DESPUÉS ME ARREPIENTA" Luego de la sorpresiva eliminación de Newell's de la #CopaArgentina , Kudelka se presentó en la conferencia de prensa y... ¿PUSO EN DUDA SU CONTINUIDAD? pic.twitter.com/1RoXiHGOLy

Por otra parte mostró su malestar por el rendimiento: "De positivo no sé que se puede sacar, no quiero decir cosas que después me arrepiento. Entiendo que son partidos, que después de haber ganado y jugar bastante bien, te tiene que catapultar en hacerlo parecido para empezar la recuperación, si bien tuvimos momentos favorables, cuando tenemos que defender no lo hacemos y cuando lo tenemos que meter, no lo hacemos, vamos para adelante y volvemos para atrás, hay mucho desequilibrio".

"Por ahora puedo pensar hasta aquí adelante, no a largo plazo. Si yo me quisiera vengo y digo me voy", advirtió en conferencia y sumó: "Me da bronca cuando se dicen cosas que yo no digo. Hasta el gol, teníamos buena posesión de balón, pero sin profundidad y nos expusimos al contragolpe. Hay momentos que hay que saberlos jugar a los partidos, preparamos este tipo de partidos, sabiendo que se podían dar estas posibilidades, cuando se te complica el partido, tenes que tener mayor actitud".

Cuáles fueron las otras declaraciones explosivas que había hecho tras la goleada recibida ante Defensa y Justicia

Newell's vive meses complejos en todos los aspectos de la institución que generan un malestar generalizado en los hinchas. La situación es difícil: todavía no ganó en el Torneo Apertura, perdió en siete oportunidades y está último en la tabla del certamen como también en la tabla anual por lo que actualmente está ocupando el puesto que lo hace descender a la segunda división del fútbol argentino.

La derrota 5-0 de visitante ante Lanús hizo estallar a todos al ver un equipo que no demostró las ganas suficientes para emparejar la ecuación ante un equipo que viene bien tanto en el plano local como internacional. Tras una actuación floja, el entrenador Frank Darío Kudelka defenestró a sus jugadores por el resultado obtenido y el nivel de juego mostrado.

“Siento vergüenza porque no puedo aceptar que mi equipo juegue de esta manera. Puede ser superado, pero con ideales colectivos. No tengo mucho más que decir, cuestiones tácticas no hay. No podemos jugar un partido así con esta camiseta. Podés perder, pero no jugar un partido así”, dijo en la conferencia de prensa después de un partido que dejó pasajes de juego preocupantes para la lepra.

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Tras la goleada que sufrió por 5-0 ante Lanús, Frank Darío Kudelka habló en conferencia de prensa y fue durísimo sobre la actuación de su equipo: “Mago no soy, el alma por la camiseta hay que ponerla en cada partido.… pic.twitter.com/EBPYiWlqY6 — TyC Sports (@TyCSports) March 18, 2026

Por otra parte confesó: “No estamos a la altura de la camiseta que llevamos puesta. Como técnico siento vergüenza. Hoy vi un equipo igual que cuando yo no era DT: ante el primer cimbronazo se cae. No puedo meterme en el alma de los jugadores. Ahora tienen que correr más”.

“No estoy abatido, estoy shockeado. Esperaba un partido difícil, por lo que dije del rival, que considero uno de los mejores del fútbol argentino. Pero no ameritaba jugar de esta manera”, sumó en su relato sobre el nivel del equipo.

En el cierre de su relato dejó en claro que no piensa dar un paso al costado: “Vengo a dar la cara y redoblo lo que dije cuando asumí, es una ardua tarea si es que llegamos al final del torneo. Hay que reestructurar y competir, pero no de esta manera. Cuando llegué a Lanús, me tocó atravesar una situación similar y lo sacamos adelante, pero así no, hoy no pusimos el alma”.

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Luego de la derrota, el director deportivo del club Roberto Sensini presentó su renuncia y dejó el cargo que había empezado a ocupar hace tres meses atrás. Según se conoció el mismo había sido el encargado de elegir a la dupla Orsi-Gómez y al propio Kudelka.