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Mundial 2026

Países Bajos ganó y terminó líder del grupo, con Japón como escolta y Suecia tercero

La paridad hasta acá en el grupo entre estas tres selecciones tendrá un desenlace que promete emociones. Cualquiera de los tres puede clasificarse.

grupo de la muerte portada
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Japón, Suecia y Países Bajos pelean por los dos primeros lugares del grupo F en el Mundial 2026.

Japón, Suecia y Países Bajos pelean por los dos primeros lugares del grupo F en el Mundial 2026.

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El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.

Japón, acompañado de su colorida hinchada, se enfrenta a Suecia buscando clasificar segundo o en el mejor de los casos, primeros. Ambos tienen chances de acompañar a Países Bajos, pero el empate juega a favor de los asiáticos. Los escandinavos habían arrancado bien con una goleada a Túnez, pero en su segundo encuentro cayeron goleados. Ahora deben ganar para quedar segundos (o primeros si se dan los resultados).

En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:

  • 23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.
  • 23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

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Live Blog Post

Países Bajos terminó líder del grupo de la muerte

Países Bajos venció 3-1 a Túnez y enfrentará a Marruecos en 16avos. Por su parte, Japón, que empató con Suecia, fue segundo y jugará ante Brasil. Los suecos pasaron como uno de los mejores terceros.

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Países Bajos estira la ventaja y Suecia logra el empate

Hecke marcó para que Países Bajos vuelva a ganar por dos goles. Mientras tanto, Elanga, con un zurdazo letal, le dio el empate a Suecia.

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Live Blog Post

Japón pasa al frente y Túnez descuenta

Maeda marcó el 1-0 para Japón tras una gran jugada. Por su parte, Mastouri descontó para Túnez.

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Países Bajos le gana a Túnez y aprovecha el empate parcial del otro partido

Con goles de Skhiri en contra y Brobbey, Países Bajos le gana 2-0 a Túnez. Japón y Suecia empatan sin goles.

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El minuto a minuto de Japón - Suecia

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El minuto a minuto de Túnez - Países Bajos

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