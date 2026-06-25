Países Bajos ganó y terminó líder del grupo, con Japón como escolta y Suecia tercero

El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.
Países Bajos terminó líder del grupo de la muerte
Países Bajos venció 3-1 a Túnez y enfrentará a Marruecos en 16avos. Por su parte, Japón, que empató con Suecia, fue segundo y jugará ante Brasil. Los suecos pasaron como uno de los mejores terceros.
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