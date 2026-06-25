Países Bajos ganó y terminó líder del grupo, con Japón como escolta y Suecia tercero

El seleccionado neerlandés, se enfrenta a Túnez en Arlington y sabe que ganando quedaría con el primer lugar, algo que a priori, parecía una obligación. Los africanos buscarán cerrar de la mejor manera tras un torneo muy a contramano, con la salida de su técnico y dos goleadas en sus dos presentaciones.

Japón, acompañado de su colorida hinchada, se enfrenta a Suecia buscando clasificar segundo o en el mejor de los casos, primeros. Ambos tienen chances de acompañar a Países Bajos, pero el empate juega a favor de los asiáticos. Los escandinavos habían arrancado bien con una goleada a Túnez, pero en su segundo encuentro cayeron goleados. Ahora deben ganar para quedar segundos (o primeros si se dan los resultados).

En la continuidad de este jueves , será el turno de los siguientes partidos:

23:00 | Grupo D | Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara.

Paraguay vs. Australia — Levi's Stadium, Santa Clara. 23:00 | Grupo D | Estados Unidos vs. Turquía — SoFi Stadium, Los Angeles.

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

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Live Blog Post Países Bajos terminó líder del grupo de la muerte Países Bajos venció 3-1 a Túnez y enfrentará a Marruecos en 16avos. Por su parte, Japón, que empató con Suecia, fue segundo y jugará ante Brasil. Los suecos pasaron como uno de los mejores terceros.

Live Blog Post Países Bajos estira la ventaja y Suecia logra el empate Hecke marcó para que Países Bajos vuelva a ganar por dos goles. Mientras tanto, Elanga, con un zurdazo letal, le dio el empate a Suecia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070302160764457443?s=20&partner=&hide_thread=false ¡TE LO ANTICIPÓ MIGUEL SIMÓN! Van Hecke anticipó en el primer palo, Slimane no pudo despejar y Países Bajos se pone 3-1 ante Túnez para asegurar la cima del grupo.#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/85gMxR7i0A — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070302284219613208?s=20&partner=&hide_thread=false ¡AH LISTO, CERRAMOS TODO! ¡ZURDAZO TOP DE ELANGA AJUSTADO AL PALO PARA EL 1-1 DE SUECIA VS. JAPÓN!#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6irljEEwcc — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026

Live Blog Post Japón pasa al frente y Túnez descuenta Maeda marcó el 1-0 para Japón tras una gran jugada. Por su parte, Mastouri descontó para Túnez. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070300911436509278?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Fútbol de asociación TOP, pase filtrado y gol de Maeda para el 1-0 de Japón vs. Suecia.#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sQIzWQSgN8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070300185213694061?s=20&partner=&hide_thread=false ¡SORPRENDIÓ A TODOS POR ARRIBA! Hazem Mastouri ganó de cabeza tras el córner y anotó el 1-2 de Túnez vs. Países Bajos.#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KnjNWeThSI — SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026

Live Blog Post Países Bajos le gana a Túnez y aprovecha el empate parcial del otro partido Con goles de Skhiri en contra y Brobbey, Países Bajos le gana 2-0 a Túnez. Japón y Suecia empatan sin goles. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070282490594427081?s=20&partner=&hide_thread=false DURÓ MUUUUY POCO… Ellyes Skhiri quiso despejar el centro de Dumfries y se terminó convirtiendo en contra el 1-0 de Países Bajos vs. Túnez.#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KSP6Puv4Wn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070283597953564946?s=20&partner=&hide_thread=false ¿PALIZA EN PUERTA? Virgil la bajó y Brobbey definió para que Países Bajos se ponga 2-0 vs. Túnez a los 7 minutos de juego.#ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HdapZTjkzd — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2026

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