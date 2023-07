Por qué Mariano Closs no deja de recibir críticas cuando relata el fútbol argentino

Cada vez que se anuncia quiénes serán los relatores de la Liga Profesional durante la fecha, Mariano Closs es quien despierta mayores críticas dentro de los que se mencionan. Ante esta situación, la última jornada del torneo no fue la excepción y los reproches no tardaron en llegar.

Sin embargo, teniendo en cuenta que hay relatores con más tiempo en el ámbito nacional, Mariano Closs termina quedando algo relegado y no le suelen tocar los partidos más importantes. Ante esto, se despiertan críticas de parte de los hinchas ante la designación.

Esta semana no fue la excepción, es que teniendo en cuenta que el Pollo Vignolo está de vacaciones, los hinchas se ilusionaron con que a Mariano Closs le toque alguno de los dos clásicos que se juegan: Independiente vs. Boca o River vs. Racing.

Sin embargo, a la hora de las designaciones, el relator volvió a quedar relegado y ninguno de los dos partidos más importantes de la fecha serán relatados por él. Es por eso que los hinchas volvieron a lanzar comentarios enojados.

"Una vergüenza, tenían todo para ponerlo con River y se lo dan a Gabes (nada contra él obviamente) pero jamás le van a dar los partidos grandes", “Tanto costaba en el CAI-CABJ?", “Tenía que relatar River- Racing". "Hoy era River vs Racing. Aunque el comentarista sea malo estando Mariano nos aguantamos todo", fueron algunos de los comentarios destacados.

Por lo pronto, los hinchas deberán entender que Mariano Closs volvió a relatar el fútbol argentino luego de 25 años, por lo que deberá formar nuevamente su camino para poder ganarse los duelos más importantes de a poco.