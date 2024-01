Quiénes son los siete jugadores que se fueron de River y por qué se tomó esta decisión

Y si de históricos se habla, la salida de Jonatan Maidana también se consumó y dejó una vacante en la defensa, a pesar de que no era un jugador con protagonismo en las últimas temporadas. Pero, por porte de apellido y los títulos conseguidos con la institución, reemplazar a Maidana será todo un desafío.

Emmanuel Mammana también dijo adiós tras regresar del fútbol europeo para ganarse un lugar entre el once inicial de Micho. Esto no sucedió, las renovaciones de contrato no se concretaron y la fecha del fin de vigencia llegó. Algo similar le pasó a Bruno Zuculini, quien también se sumó al éxodo de jugadores y se fue directo para Avellaneda para regresar a Racing.