River le gana Sarmiento en el Más Monumental

Chacho Coudet se estrena dirigiendo al millonario como local, tras la victoria ante Huracán en el Ducó.

River recibe este domingo a Sarmiento de Junín , por la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura , en busca de un nuevo triunfo que le permita afianzarse aún más en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19:45 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental , contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

La primera llegada del partido se dio a los nueve minutos, con un centro desde la izquierda cabeceado por el mediocampista Fausto Vera , aunque su remate salió débil y a las manos del arquero Javier Burrai .

A los 13 minutos, River volvió a inquietar con un remate lejano de Aníbal Moreno que se fue por encima del travesaño. Poco después, Gabriel Díaz fue amonestado en Sarmiento por un planchazo sobre Gonzalo Montiel. El lateral siguió participativo y, a los 18, asistió a Sebastián Driussi, que estuvo muy cerca del primero.

El equipo de Núñez mantuvo la presión con otra llegada de Driussi tras un córner y un nuevo intento de Moreno desde afuera del área. Martínez Quarta vio la amarilla por cortar una contra, mientras que en Sarmiento fue amonestado Seyral por una falta sobre Subiabre. A los 35, el propio defensor millonario desperdició una chance clarísima arriba del travesaño.

Los últimos minutos del primer tiempo fueron un caos para Sarmiento: primero Gabriel Díaz se fue expulsado por doble amarilla y, a los 41', Sebastián Driussi anotó el 1 a 0 de taco tras una carambola en el área.

Las formaciones de River y Sarmiento

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Carlos Villalba; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.