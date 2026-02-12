River pierde ante Argentinos Juniors en el Torneo Apertura

El Millonario se mide con el Bicho en la Paternal, tras la dura caída por 4-1 ante Tigre en la fecha anterior.

River visita a Argentinos en busca de recuperarse tras la goleada sufrida ante Tigre.

River visita a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 5 del Torneo Apertura. El Millonario busca recuperarse tras la goleada recibida ante Tigre por 4-1 , mientras el Bicho viene de caer contra Racing por 2-1.

Marcelo Gallardo sorprende con un cambio de esquema -con un solo delantero- y el ingreso de Agustín Ruberto en el frente de ataque. Por su parte, Nicolás Diez deja en el banco a Enzo Pérez, ídolo del Millonario, tras sus flojas actuaciones en las últimas fechas.

El primer tiempo arrancó con todo, con River controlando la pelota y teniendo la primera clara a los siete minutos, con un mano a mano que Gonzalo Montiel desperdició . El Bicho respondió rápido con una contra que no pudo concretar, por una gran acción defensiva del lateral derecho del Millonario, que luego se ganaría la amarilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2022105039238840763?s=20&partner=&hide_thread=false LO TUVO MONTIEL pic.twitter.com/8HKy6yOgZY — Liga (@LigaARG_) February 13, 2026

El partido comenzó bastante accidentado, con Lucas Martínez Quarta teniendo que ser atendido por un corte en la cabeza por una acción con Tomás Molina. Por otra parte, Marcos Acuña fue amonestado por una dura plancha, que podría haber significado una tarjeta roja.

Argentinos Juniors plasmó el control que venía teniendo en el partido a los 35 minutos, cuando Hernán López Muñoz cruzó un zurdazo quirúrgico que se metió en el palo izquierdo de Beltrán y le da la ventaja en el encuentro al Bicho, cumpliendo con la ley del ex.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2022111475759022208?s=20&partner=&hide_thread=false Argentinos Juniors 1-0 River Plate | Torneo Apertura



ZURDAZO DE HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ QUE PONE EN VENTAJA AL BICHO



Nuevo golpe para el Millonario pic.twitter.com/mCRh4irh01 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) February 13, 2026

La información del partido entre River y Argentinos

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 5.

Argentinos Juniors – River.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Silvio Trucco.

Formaciones confirmadas

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Kevin Coronel; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Emiliano Viveros y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2022094405486907660?s=20&partner=&hide_thread=false #AAAJ ASÍ FORMA LA PATERNAL ESTA NOCHE. pic.twitter.com/83yolVomJF — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) February 12, 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.