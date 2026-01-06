Santiago Rostan superó una etapa difícil en el rally Dakar

Este martes, Santiago Rostan vivió su jornada más exigente en el Rally Dakar 2026. La tercera etapa, disputada en los imponentes y antiguos paisajes de Al-Ula, sometió a pilotos y máquinas a una prueba de resistencia extrema, combinando 421 kilómetros de especial cronometrada con 315 kilómetros de enlace. Un recorrido que, según la voz unánime de la mayoría de los competidores al bajar de sus vehículos, se erigió como el tramo más complicado de esta edición , marcado por extensiones infinitas de dunas y un terreno arenoso tan traicionero que puso a prueba hasta a los navegadores más experimentados.

La navegación, precisamente, se convirtió en el factor diferenciador en una ruta donde las huellas desaparecían con el viento y los waypoints se escondían tras las cambiantes formas del desierto. Esta complejidad técnica produjo cambios significativos en la general y destacó a quienes supieron mantener la cabeza fría frente a la adversidad física y mental.

En la divisional Rally2 , el neuquino Santiago Rostan continúa demostrando un rendimiento sólido y ascendente . El neuquino, manejando con notable regularidad en condiciones límite, cruzó la línea de meta en la posición 48° de la etapa, con un tiempo de 6 horas, 5 minutos y 27 segundos . Este desempeño le permitió escalar un puesto en la clasificación general acumulada, donde ahora ocupa un meritorio lugar 36° , consolidándose como uno de los representantes sudamericanos más firmes en la categoría.

Su compatriota, Leonardo Cola, enfrentó una jornada más dura. Finalizó la etapa 49°, a poco más de diez minutos de Rostan, y este resultado lo hizo descender hasta la 46° posición en la general. No obstante, completar una etapa de esta magnitud sin contratiempos mecánicos mayores ya es en sí mismo un logro en el Dakar, y Cola mantiene intactas sus posibilidades de recuperación en los días venideros.

Motos: Victoria táctica de Schareina y dominio australiano en jaque

La categoría reina de las motos entregó una batalla táctica de alto nivel. La jornada fue dominada por el español Tosha Schareina, quien pilotó con agresividad controlada para imponerse con un tiempo de 4:26:39. Esta victoria de etapa, la primera para él en este Dakar 2026, le valió un importante salto al podio provisional, colocándose en el tercer puesto de la clasificación general.

Justo detrás, el estadounidense Ricky Brabec, siempre candidato, terminó segundo en la etapa a solo 2 minutos y 17 segundos del líder, posición que replica exactamente en la general. Sin embargo, el hombre a batir sigue siendo el australiano Daniel Sanders. Aunque solo fue tercero en la etapa (+3:28), su gestión del riesgo fue impecable y conserva el liderato general. Su ventaja, sin embargo, se redujo a un estrecho margen de 1 minuto y 7 segundos sobre Brabec, prometiendo una lucha palmo a palmo en las próximas etapas.

El renacer de Luciano Benavides

La gran noticia argentina en motos llegó de la mano de Luciano Benavides. El salteño tuvo su mejor desempeño en el Dakar 2026, culminando una etapa impecable en el cuarto puesto absoluto, a 4 minutos y 30 segundos de Schareina. Este resultado espectacular le permitió dar un salto de gigante en la general, ascendiendo al quinto puesto global, a 11 minutos y 6 segundos de Sanders. Benavides parece haber encontrado el ritmo y la confianza, posicionándose como un actor principal en la pelea por el podio final.

Próximo desafío: Hacia Ha’il

La caravana del Dakar ya se pone en marcha hacia el próximo escenario. La Etapa 4 promete un nuevo desafío de navegación y resistencia entre Al-Ula y Ha’il, con tramos de dunas y cortantes piedras que pondrán a prueba la durabilidad de los equipos. Con la general tan apretada, especialmente en motos, cada minuto ganado o perdido comienza a tener el peso del oro en el desierto.