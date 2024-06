Se queda: Scaloni reveló que habló con Tapia sobre su futuro en la Selección

La Copa América 2024 ya se siente en el ambiente, y con la delegación argentina desembarcando en Miami, Lionel Scaloni , el entrenador de la Albiceleste, se ha pronunciado sobre varios temas importantes en la antesala de los partidos amistosos que preceden al torneo. En sus primeras horas en Estados Unidos, Scaloni habló sobre la situación física de Lionel Messi, la no convocatoria de Paulo Dybala y su propia continuidad al frente del equipo.

"Ya pasé el mal momento de noviembre. Necesitaba juntar fuerzas y expresarme. Hoy estoy bien. Estaré acá hasta que el presidente de AFA decida lo contrario. Hoy estoy acá con todas las energías, cosa que en noviembre no estaba tan bien. Sentía que era el momento de parar la pelota. Por el bien de todos era justo decirlo", explicó Scaloni, aclarando que en ese momento no había pasado un buen año y sentía la necesidad de tomar una pausa.

A pocas horas de la llegada de Messi a Miami, Scaloni aseguró que vio al capitán en buen estado durante los últimos partidos, y recuperado de su lesión. "El Tata tiene que utilizarlo lo que él sienta oportuno. Lo bueno es que ha tenido continuidad y después de la lesión ha jugado. Eso es lo importante, que sume minutos y rodaje. Lo vemos pleno y cuando se sume a la convocatoria hablaremos más", dijo el DT, refiriéndose a la sobrecarga en el isquiotibial que había dejado a Messi fuera del partido contra DC United, aunque volvió con un gol ante St. Louis City.

Chiqui Tapia y Scaloni 2.jpg Lionel Scaloni

Lionel Scaloni también habló de la ausencia de Paulo Dybala en la convocatoria

La no convocatoria de Paulo Dybala también fue un tema de conversación. Scaloni no dio detalles específicos, pero la ausencia del jugador de la Roma ha generado discusiones entre los seguidores de la selección. Dybala, un talento innegable, no fue incluido en esta ocasión, lo que deja interrogantes sobre su futuro en el equipo nacional.

Scaloni también enfatizó la importancia de comunicar sus sentimientos y el rumbo del equipo a los referentes del plantel. "Hablé con la mayoría (por los referentes del plantel) que han estado en el proceso. Creo que lo merecían y quería comentarles lo que sentía y lo que se venía. Vienen cosas importantes, habrá cambios, remodelaciones, tocar cosas... Necesitaba que todos ellos lo sepan y conozcan mi estado de ánimo. Es como una relación familiar que tengo con ellos y necesitaba decírselos", concluyó el entrenador, reafirmando su compromiso con la selección.