El incendiario palo de Diego Martínez para Marcos Rojo tras la derrota de Boca ante Platense

Aún así, el estratega reconoció que el club de La Ribera dejó varias cuentas pendientes en el comienzo del certamen doméstico: "Hay que mirar hacia adentro para corregir y ver que, ante cuadros como este, la realidad es que nos costó a lo largo del semestre. Si no estamos en el modo en el que tenemos que estar, lo podemos sufrir mucho como hoy ". A su vez, el ex Godoy Cruz reconoció: " Fue justa la victoria de ellos , aprovecharon su oportunidad".

La polémica por el arbitraje: "No hay que hablar de eso"

Por otra parte, el orientador prefirió no hacer mención directa a la actuación del árbitro Nicolás Ramírez: "Hubo situaciones dudosas, polémicas, para analizar, pero no hay que hablar de eso porque perdimos. No hay que justificar algo del arbitraje porque perdimos. Yo creo que el equipo compitió, pese a que la pasamos mal en los primeros minutos del segundo tiempo. Después del gol quisimos seguir teniendo el control y defender mano a mano para tener alguna chance, pero no pudimos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1797364994301911131&partner=&hide_thread=false "LA EXPULSIÓN FUE CONDICIONANTE"



Diego Martínez, entrenador de Boca, expresó el equipo "después de los 12/15 minutos tuvo un control muy claro, generó situaciones de riesgo" y que la roja cambió el partido.



"Platense es merecedor de la victoria porque pegó en los momentos… pic.twitter.com/yCw71v05yU — Diario Olé (@DiarioOle) June 2, 2024

Al mismo tiempo, Martínez volvió a dejar un tiro por elevación para el zaguero ex Manchester United, que también recibió las críticas de los hinchas xeneizes en las redes sociales: "Para nosotros este partido era muy importante por varios factores. Por el campeonato, porque entendíamos el escenario en el que íbamos a jugar y que seguro iban a haber dificultades para jugar a nuestra manera. Se venía un desafío. Después de esos diez minutos complicados tuvimos un control muy marcado, estábamos imponiéndonos, pero tener uno menos fue determinante".