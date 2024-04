¿Se retira? Advíncula habla de sus últimos días en Boca

Advíncula-Retiro.mp4

Y agregó: "Uno tiene que ir pensando que cada vez está más cerca (el retiro). Prefiero que el tiempo lo decida pero sí sé que cada vez está más cerca". Luego de esta frase que repercutió en el hincha del elenco azul y oro, el jugador salió a aclarar, enojado en sus redes sociales, que no está pensando en el retiro a corto plazo.

"Cómo mal informan a la gente, por Dios! Miren la entrevista completa y escuchen bien mis palabras, es increíble!!!", escribió Luisito en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram.

Otras frases de Advíncula

Cómo convive con el mundo Boca: "La gente es apasionada, pero muchas veces voy a comer y puedo hacerlo tranquilo. Acá hay jugadores que no pueden salir, por ejemplo, Cavani, Marcos Rojo. Yo estoy en lo subalterno... Siempre me imaginé jugar en Boca, es un sueño jugar acá. Desde chico soy hincha porque mi papá me hacía ver los partidos y gracias a Dios, de grande, se me pudo cumplir el sueño”.

La importancia de estar preparado psicológicamente: “Muchas veces soy hasta autodestructivo, pero de grande he empezado a descubrir otras cosas. Hacer coaching, empecé a ir a una psicóloga, porque de chico por ahí uno dice 'El psicólogo es para los locos, ¿para qué voy a ir?, no lo necesito'. Yo creo que en la carrera de un futbolista es muy importante. Eso me ha ayudado a canalizar mejor las cosas, a desahogarme, a soltar gente que no me sumaba ni me restaba en la vida. Ahora en mi vida está el que quiere estar y el que no, no pasa nada. A veces te llenaban el ego y no te sumaban, ahora tengo amigos que han estado conmigo en las peores”.