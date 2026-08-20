Se viene el Pre Federal de básquet: así será el fixture, que arranca con tres clásicos

La zona Campeonato ya tiene definida su hoja de ruta con seis neuquinos sobre ocho participantes.

Se viene un torneo Pre Federal de básquet atractivo. Con varios cambios en los planteles y los boletos para la próxima Liga Federal en juego, la fecha señalada es el 11 de septiembre para el comienzo del certamen. La zona Campeonato tendrá un inicio más que interesante con los dos clásicos en disputa.

Ese viernes se verán las caras Pacífico e Independiente en el duelo capitalino, mientras que Petrolero y Pérfora animarán el cruce de la Comarca. Por su parte, Centro Español recibirá a Club Plottier en El Templo.

El choque Deportivo Roca-Atlético Regina , que también tiene mucha pica en el alto valle rionegrino, completará la primera fecha.

La zona Ascenso tiene la relación inversa, porque son dos neuquinos y cuatro rionegrinos: está integrada por Biguá, Centenario, Cinco Saltos, Unión Alem Progresista, Cipolletti y Del Progreso. Todavía no se hizo público su fixture, pero se mantiene el formato de disputa del año pasado y la fase regular también será todos contra todos en formato de ida y vuelta.

Finalizada la etapa clasificatoria, todos pasarán a playoffs y se irán eliminado en busca de sus campeones. El ganador de la zona Ascenso disputará la próxima Liga Federal, mientras que el perdedor del último playout de la zona Campeonato bajará de categoría.

Además, el vencedor del mencionado playout disputará una promoción con el que pierda la final de la zona Ascenso.