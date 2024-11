Sigue la pelea: que contó Villa de su cruce con el Pity Martínez

Ya con la cabeza más fría, Villa se refirió al cruce en diálogo con Radio La Red: "No hubo ninguna mala intención. Es fútbol, es folklore , los goles hay que celebrarlos, más en el minuto que lo hicimos (en el final del partido). Más ante un grandísimo rival, como River , no lo hice de mala manera. Yo hice mi trabajo", contó

Villa Martínez-Tackle.jpg

Y agregó sobre la intención del Pity de ir a buscarlo a las escaleras: "Me sorprendió lo del Pity Martínez. Yo me voy tranquilo al vestuario, es cosa de él. El sábrá si hizo bien o mal. Yo me dedico a jugar al fútbol. Yo no le dije nada, muchos periodistas dicen que yo reaccioné. Que quede claro que no reaccioné. Me fui al vestuario, me saqué la ropa y me fui a la ducha"

"Es fútbol, no lo hice de mala manera, solo para celebrar el resultado. Fuimos justos ganadores", afirmó sobre los incidentes del final. "Mis compañeros saben que me gusta celebrar los goles", dijo y sumó:"Yo siempre festejo mis goles. Fue motivo de que ganáramos a un gran rival, fuimos a un justo ganador. Hay que hablar del trabajo del equipo. Fue por mi club, no tuve mala manera".

Por otra parte se refirió a los insultos que recibe por las denuncias de violencia de género que recibió en los últimos meses: "Hay jugadores que me dicen cosas y me lo van a decir, pero soy fuerte de la cabeza. Si no, me tendría que dedicar a otra cosa. Es la vida. Hay gente que ayuda para saber quién sos vos. Yo dije que iba a resistir como el Ave Fénix".

River.jpg La pelea de los jugadores de River contra los de Independiente Rivadavia de Mendoza

Y culminó: "Me dicen boludeces y no pasa nada, queda en la cancha. Yo sigo trabajando. Yo no le presto atención a eso. A veces ni escucho lo que me dicen. Se demuestra partido tras partido", explicó.

La fuerte pelea entre los jugadores de River y los de Independiente Rivadavia de Mendoza

Con el pitazo final del árbitro Nazareno Arasa, el caos se desató. Villa, consciente de la tensión generada, salió corriendo hacia el túnel que conduce a los vestuarios, pero fue alcanzado por Gonzalo "Pity" Martínez, quien lo atacó desde atrás intentando sujetarlo del cuello. Este episodio, captado por las cámaras, rápidamente se viralizó en redes sociales, sumando combustible a una noche de alta tensión.

En el campo de juego, los incidentes no se quedaron atrás. Jugadores de ambos equipos intercambiaron empujones e insultos, mientras personal de seguridad intentaba contener la situación. Diego Moreno, guardaespaldas del plantel de River, terminó envuelto en una trifulca tras recibir un golpe de Ramiro Loguercio, preparador físico de Independiente Rivadavia. El informe arbitral confirmó la expulsión de Loguercio y de Leandro González Pirez, quien también intentó ir tras Villa.

La polémica que se generó al finalizar el partido

Piña-Roca.jpg

Cuando parecía que la calma había regresado, el conflicto continuó en el túnel de acceso a los vestuarios, donde integrantes de ambos planteles, e incluso dirigentes, protagonizaron una nueva escena de gritos y forcejeos. Los festejos de Independiente Rivadavia quedaron ensombrecidos por las imágenes de violencia y descontrol.

El gesto de Villa no solo fue visto como una provocación, sino que también reflejó la frustración de River, que perdió la última oportunidad de mantenerse en la lucha por el campeonato. La derrota y la actitud del delantero colombiano generaron un cóctel explosivo que terminó con escenas lamentables y posibles sanciones adicionales para ambos equipos.

Nazareno Arasa incluyó en su informe los incidentes ocurridos, dejando abierta la posibilidad de que el Tribunal de Disciplina de la AFA tome medidas más severas. Mientras tanto, River analiza la posibilidad de elevar una denuncia formal por la conducta de Villa, que consideran antideportiva y un detonante innecesario para el bochorno.