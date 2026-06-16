Supuesta amante en el mundial y gastos llamativos: Brasil arde con una polémica del presidente de la Confederación

En las últimas horas, un periodista reveló una investigación donde afirman que Samir Xaud, presidente de la CBF, fue visto con una supuesta amante. Los otros episodios desde que es mandatario.

En la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estalló un escándalo que involucra a Samir Xaud , presidente de la entidad. Es que según investigaciones que se realizaron por un reconocido periodista brasileño, el mandatario habría utilizado recursos de la federación para solventar gastos de un viaje que hizo una empresaria de Roraima, quien no sería una persona más en su vida: se trata de una figura a la que señalan como su amante durante un viaje oficial a Nueva York.

El explosivo episodio es protagonizado por Camila Cristina Andrade , empresaria del sector fitness y originaria del mismo estado que Xaud. Los rumores crecieron debido a que la denuncia hecha indica que entre el 2 y 10 de junio se hospedó en el hotel Hyatt Regency Grand Central de Nueva York , una reserva de aproximadamente unos 10.500 dólares que estaría vinculada al mandatario.

El día después del inicio de la reserva, fueron vistos cenando en el restaurante Harr Cipriani , ubicado en Manhattan, y saliendo juntos en un vehículo que está a disposición del mandatario durante la estadía de la Selección en el certamen ecuménico.

En el portal LeoDias dieron por sentado que, una vez que la empresaria se fue de NY, el presidente viajó a Ciudad de México para reunirse con Natalia Xaud, su esposa desde hace más de 20 años y con quien tiene tres hijos, e ir a la ceremonia inaugural del pasado 11 de junio.

El otro caso similar

Según apuntó la investigación, en diciembre del año pasado la influencer y farmacéutica Tamires Fernandes Barcellos, reconocida como Tata Barcellos, realizó un viaje desde Río de Janeiro a Doha, Qatar para presenciar la final del Mundial de Clubes entre Flamengo y PSG.

Según se afirmó, viajó en clase ejecutiva a través de la aerolínea Emirates. A su vez, facturas del hotel The Ritz-Carlton Doha indican que entre el 15 y el 19 de diciembre la influencer se hospedó allí, con un detalle particular: si bien la reserva fue a su nombre, el pago de 17.424 reales (3.429 dólares) por el servicio fue hecho por la CBF. Durante el evento, accedió al área VIP de la final.

Xaud amante

Qué dijo el periodista sobre la investigación

"Él asumió la CBF hace más de un año y, desde entonces, muchos viajes vienen siendo pagados por la Confederación Brasileña a amigos, familiares y amantes”, dijo el periodista que dio a conocer la investigación en el programa Melhor da Tarde del canal Band.

Qué dijo la Federación sobre las acusaciones

“Las gastos realizadas por la entidad están vinculados exclusivamente a las actividades institucionales de la CBF y los gastos particulares de los dirigentes son asumidos por ellos mismos”, dijo en un comunicado, citada por Itatiaia. A su vez creen afirmaron que la CBF “tiene como pilares la transparencia, la responsabilidad administrativa y el compromiso con la integridad”.

Tras el contacto del portal LeoDias, el mandatario hizo este domingo el pago de la cuenta del hotel de Nueva York y luego envió los comprobantes a través de personas de su entorno. Sumado a esto, la CBF pidió un plazo hasta las 13:00 del martes 16 de junio para mostrar los detalles y aclarar la situación sobre los gastos que fueron cuestionados.