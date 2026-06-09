Tras los dardos contra la AFA, los periodistas de TN fueron echados de la conferencia de prensa de Scaloni

En medio del conflicto entre Claudio Tapia y el Grupo Clarín, el equipo de Todo Noticias no pudo estar en la conferencia.

Las bombas cruzadas entre la conducción de la AFA y el Grupo Clarín , tuvieron esta semana otro capítulo en la semana previa del Mundial 2026 . El equipo periodístico de TN que está en Estados Unidos para cubrir el evento fue echado de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni .

Así lo contó el cronista Nicolás Singer desde Alabama, donde este martes la selección nacional enfrentará a Islandia, en su último amistoso previo a la máxima cita.

“Esta tarde llegamos a este sector de Ticket Assistance, donde se consigue la acreditación. Luego de mucho tiempo, nos la dan y entramos al estadio donde se había pautado la conferencia de prensa del técnico de la Selección", relató Singer.

“Nos acomodamos con los demás medios hasta que se me acerca personal del lugar y me dice ‘te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’. Le pregunto por qué y me dice ‘no me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”, relató el periodista.

Al preguntar sobre la persona que tomó la decisión, la mujer se quedó callada: “Estaba bastante incómoda y se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy grandote y rústico, hablando en inglés, haciéndome con la mano que me vaya y me tuve que ir”.

Embed El periodista Nicolás Singer, enviado especial de TN y eltrece a Alabama, no pudo estar presente en la sala donde Lionel Scaloni respondió preguntas.



Personal de seguridad le pidió que se retirara minutos antes del inicio de la conferencia. pic.twitter.com/TYgipUSUu6 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 9, 2026

Este no es un hecho aislado, ya que Singer es una de las caras del equipo deportivo que tiene TN y que es muy agresivo para con la gestión de AFA.

Más allá de las críticas periodísticas, desde TN se han han lanzado acusaciones graves contra Tapia, Pablo Toviggino y la dirigencia de AFA, y esas afirmaciones también cayeron los jugadores.

Entre tantas cosas, el DT devenido en panelista, Ricardo Caruso Lombardi, desde la pantalla de TN afirmó que Leandro Paredes había pedido a Tapia que lo deje afuera Acuña por su "pelea" en el Superclásico.

Esta fue apenas una de las tantas versiones que salieron al aire en el canal de cable del Grupo Clarín y sobre las que no hay ninguna prueba.

Embed "El Huevo Acuña no fue al Mundial porque PAREDES y LA MESA CHICA de 4/5 secanucas le pidieron a Tapia que lo bajen de la lista. También pidió que limpien a Montiel pero no pudo” - la fuerte acusación de Caruso Lombardi https://t.co/0NH2QF1Ry7 pic.twitter.com/5M5gZEXGJY — PaseClave (@paseclave__) May 31, 2026

Las repercusiones en las redes sociales

Para algunos, el hecho de no permitirle a un medio estar en la conferencia de prensa es limitar la libertad de expresión y coartar la posibilidad de trabajo de la gente de TN.

Para otros, solo se trata de una devolución de gentilezas lógica después de las barbaridades contra AFA que suelen escucharse en los programas deportivos y políticos del canal mencionado.

Embed "Caruso":

Por comentarios sobre la expulsión de TN de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni pic.twitter.com/sy2Uo6GzYZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 9, 2026

La conferencia de Scaloni

Lionel Scaloni, confirmó la participación del astro rosarino Lionel Messi en el amistoso de este martes ante Islandia, previo al debut del elenco nacional en el Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes, el director técnico albiceleste aseguró que el capitán “va a jugar", aunque no sabe cuantos minutos para prevenir posibles “riesgos”.

"No sé cuántos minutos va a jugar. Tengo que hablar con él para evitar riesgos. Quiero que Lionel esté bien. Su rol en el Mundial es importantisimo", remarcó el DT en conferencia de prensa.

Asimismo, reveló que "la idea es tener para el miércoles al reemplazante de Leonardo Balerdi".

Scaloni, no evitó hablar sobre los jugadores tocados que preocupan en la previa del Mundial y enfatizó sobre todo al arquero: "El viernes será un día clave por el dedo de Emiliano Martínez".

Por el resto de los jugadores, señaló que "la mayoría tienen el alta: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz ya están disponibles; mientras que la molestia de Julian Álvarez se esta yendo poco a poco".

"Estamos tranquilos porque los jugadores no me van a poder mentir con su estado físico al momento de exigirles el 100% para tomar decisiones", advirtió.

Finalmente el técnico argentino señaló: "Quiero que terminen los amistosos para poder preparar el partido debut ante Argelia".