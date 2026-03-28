Turismo Carretera: Ford y Chevrolet, rivales en la pista y unidos por la pasión en Centenario

El circuito de Centenario alojó la clasificación este sábado en el Turismo Carretera, donde cientos de fanáticos pudieron ver a sus ídolos.

Mariano Werner , ganador del Turismo Carretera en el 2020, 2021 y 2023 dijo presente en el autódromo de Centenario en Neuquén donde muchos fanáticos locales esperaban al piloto de Ford para conocerlo y demostrarle su apoyo.

A pesar del mal resultado en la clasificación, el público le mostró su afecto y Werner se quedó a sacarse fotos y firmar autógrafos. El Zorro de Paraná tuvo un momento para hablar con LM, presente en el autódromo en la previa de la gran carrera del domingo .

"Es increíble el amor de la gente, estoy agradecido por tanto cariño. Es lo lindo que tiene el TC. Uno muchas veces no se da cuenta, pero es increíble lo que transmite la categoría ", dijo el piloto oriundo de Entre Ríos.

"Hay que trabajar más que nunca para buscar la vuelta. Es un finde complicado, no funcionamos bien, no estamos bien en ningún sector así que hay que seguir trabajando. Arrancamos mal y no nos pudimos acomodar", explicó Werner sobre el rendimiento de su auto.

Además, le dejó un mensaje a la gente: "Agradecido a la vida que este año no haya viento, sino otra vez sería un calvario para esta gente que el año pasado confío en nosotros".

Tres de los fanáticos que tuvieron su ratito con Mariano Werner hablaron con LM: los menores Francisco y Vicente, primos, llegaron para vivir el Turismo Carretera en Neuquén con su tío, quien les transmitió a ambos la pasión por los fierros.

ON - Turismo Carretera (29) Omar Novoa

Francisco contó: "Soy fanático de toda la vida, es un capo. Es la primera vez que vengo a Centenario. Es muy buena onda, no me esperaba que venga y me salude. Vine con mi primito Vicente, nos trajo mi tío, que nos transmitió la pasión. A él le gustan mucho las carreras y yo no entendía nada".

El más chico de ambos, Vicente, dijo: "Tengo 7 años, soy fanático de él también. Me dio la mano". Además contó que le gustaría ser piloto de carreras algún día.

"Fierrero de alma": el fanático que sigue el TC y a Chevrolet por todo el país

Luego de la suspensión el año pasado por problemas climáticos, el autódromo de Centenario vuelve a ser sede del automovilismo no solo para los locales, sino también para aquellos fanáticos que viajan desde varios puntos del país para seguir la categoría. Este es el caso de Jesús Palacios, quien a diferencia de Francisco, Vicente y su tío, es hincha de Chevrolet.

"Estoy de visitante, vengo de Mar del Plata. Todo muy bueno acá en Centenario. Sigo al TC a todos lados, soy fierrero de alma. Mi escudo es Chevrolet, soy de Ledesma. Hoy anduvo muy bien", explicó el fanático.

"Mi autódromo favorito es Balcarce, lo tengo más cerca, voy con mis vecinos", contó. Y finalizó: "El año pasado no vine a Centenario así que zafé del viento".