Turismo Carretera en Neuquén: Matías Rossi alcanzó su pole position número 40

La pista de Centenario fue testigo del regreso del piloto de Toyota a la cima, luego de una larga racha sin clasificar primero.

Matías Rossi se quedó con la clasificación de la 3ª fecha del Turismo Carretera en Neuquén , en el marco de la “Copa Foton del TC en Centenario”, y alcanzó su 40ª pole position , estirando su ventaja como el máximo poleman en la historia de la categoría. El piloto del Pradecon Racing marcó un tiempo de 1m27s035 con el Toyota Camry y superó a Juan Bautista De Benedictis (+0s174) y Christian Ledesma (+0s178), que completaron el podio.

El piloto de Del Viso continúa liderando ese ranking histórico con 40 poles, seguido por Guillermo Ortelli (32), mientras que Omar “Gurí” Martínez y Ledesma comparten el tercer lugar con 31. Para Rossi, esta fue su segunda clasificación ganada con Toyota, tras haber logrado 18 con Chevrolet y 10 con Ford.

LM estuvo presente en el circuito de Centenario y obtuvo la palabra del poleman: “ Estoy muy contento, tengo un gran auto, contento por consolidar la pole después de tener un gran día en los entrenamientos. Pensaremos en mañana más tarde porque ahora quiero disfrutar esto, hacía mucho tiempo que no hacía una pole, aunque sí son muchas ”.

rossi toyota

“La clave en este circuito estuvo en la trompa del auto, en el tren delantero, tuvimos buen grip adelante y eso ayudó un montón. El auto está bien, equilibrado, resta saber qué pasará con el desgaste pero eso lo veremos mañana. Ya en los entrenamientos sentí que el Toyota tenía buen rendimiento y lo pude aprovechar”, agregó Rossi.

“Esta es una pista complicada, hay mucha tierra cuando uno se va afuera. El clima es alentador, cuando hay mucho viento la gente no la pasa bien y a nosotros se nos complica manejarlo, así que esperemos que no complique para que sea una linda carrera”, finalizó el piloto.

Detrás del líder del campeonato, Jonatan Castellano, terminó 14°, mientras que Julián Santero finalizó 17°. En tanto, Agustín Canapino fue 7° tras un fin de semana irregular y Mariano Werner cerró el día en el puesto 30 luego de complicaciones en pista.

Juan Cruz Benvenuti, decepcionado con el rendimiento de su auto

Por su parte, el neuquino Juan Cruz Benvenuti no tuvo la clasificación esperada y dejó su análisis tras la tanda para LM. “La pista está bien, está linda, pero nosotros estamos complicados. No sé qué pasa con el auto. No fue la clasificación que esperaba, esa es la verdad”.

“Intentaremos mejorar para el domingo. Yo no me fui fuera porque fui conservador, no quise generar más problemáticas que las que ya tenemos. Se va complicando estar arriba cuando clasificás atrás, pero intentaremos avanzar mañana”, agregó.

“Me llevo el cariño de la gente, que siempre apoya. Vamos a analizar todo y mejorar en todo lo que podamos”, concluyó.

El Turismo Carretera continuará este domingo con las series y la final en el autódromo de Centenario.

Horarios – Domingo (TC):

10.05 a 10.15 – 1ª serie

10.30 a 10.40 – 2ª serie

10.55 a 11.05 – 3ª serie

14.00 a 14.50 – Final

La actividad se podrá ver en vivo por Canal 9 y Motorplay.