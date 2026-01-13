Villa Mitre se llevó un jugador de Cipo y Olimpo metió un refuerzo que fue campeón en primera

Sigue el armado de los planteles para el próximo Federal A en los equipos rivales de Deportivo Rincón y Cipo.

Continúa moviéndose el mercado de pases y los equipos bahienses son los dos que más incorporaron hasta ahora. Tanto Villa Mitre como Olimpo sumaron jugadores en cantidad de cara al Federal A que comenzará en la segunda quincena de marzo y donde estos dos equipos se verán las caras nuevamente con Deportivo Rincón y Cipo .

En este contexto, el Tricolor confirmó en los últimos días la llegada de Matías Páez , proveniente del albinegro. El zurdo llegó a comienzos del 2025 de la mano del Chango Cravero y fue una de las apuestas que salió muy bien. La titularidad en muchos partidos y algunos goles importantes le permitieron destacarse y, pese a que en Cipo quisieron retenerlo, una mejor oferta económica de Villa Mitre lo llevó a Páez a cambiar de aire.

El equipo que tendrá como técnico a Diego Cochas también cerró esta semana el regreso de Maxi Tunessi, el delantero oriundo de Río Colorado que rindió bastante en la campaña de 2024. En la zona ofensiva llegó Enzo Castro, atacante de 24 años, proveniente del Iraklis Larisas (Grecia). Además, en el arco, Mariano Alcaraz (24) y Juan Pablo Mazza (28) arribaron a Villa Mitre desde El Linqueño (Federal A) y Patronato (Primera Nacional).

Olimpo es noticia todas las semanas

Por la cantidad y la calidad de los refuerzos que metió en este receso, Olimpo ha generado novedades constantemente. Ya lo venía haciendo con la contratación de Carlos Mungo como DT y el gran número de incorporaciones.

La continuidad del cipoleño Néstor Moiraghi y la llegada de Agustín Stancato desde Cipo fueron algunas de las tantas noticias del aurinegro, que esta semana cerró dos refuerzos de peso.

Federico González, de extensa trayectoria en primera división, campeón con el Tigre de Pipo Gorosito en 2019, será uno de los delanteros para esta temporada. También jugó en Independiente Estudiantes, Atlético Rafaela, Quilmes, Puebla y Audax Italiano.

Además, fueron confirmados el experimentado lateral Cristian Chimino, también con muchos años en primera, y el defensor central Agustín Bellone, que viene de tres temporadas en Primera Nacional.

fede gonzález presenta

Si bien resta oficializar el formato del Federal A para este año, lo más probable es que se respete la regionalización con los equipos de la Patagonia, provincia de Buenos Aires y La Pampa compitiendo en la misma zona. Por eso todas estas novedades son relevantes para Deportivo Rincón y Cipo.