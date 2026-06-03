Viral en las redes: en Luzu llamaron a Tim Payne y el futbolista atendió

En una llamada que surgió de imprevisto, el neozelandés conversó con Nicolás Occhiato y el resto del panel acerca de su increíble presente.

Tim Payne , el futbolista neozelandés que se hizo viral en las redes sociales , es uno de los temas de conversación más fuertes en la previa del Mundial 2026 . "Elscarso", un influencer de fútbol en Instagram y TikTok propuso llevar a la fama a un jugador desconocido de la próxima Copa del Mundo y Payne fue el elegido. Ahora, habló en el programa "Nadie dice nada" , del canal de streaming Luzu , acerca de estos últimos días de locura.

La llamada se dio luego de la confesión de Marcos Giles , quien aseguró tener el número del jugador del momento por un amigo en común cuando él vivió en Nueva Zelanda . Nicolás Occhiato , al enterarse de la situación, le pidió el teléfono sin dudarlo y lo llamó. Para sorpresa de todos en la mesa, Payne atendió y se dio una entrevista exprés.

En primer lugar, el jugador conversó con Giles, a quién aseguró recordar cuando el influencer le explicó de dónde tenía su número y él respondió "Sí, claro". Marcos le preguntó respecto a cómo se sentía con todo lo ocurrido y Payne dijo: “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nadiedicenada_/status/2062178840399450264&partner=&hide_thread=false NOS ATENDIÓ TIM PAYNE pic.twitter.com/gCPWcF3Vc6 — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) June 3, 2026

En la jornada nocturna del martes, Nueva Zelanda jugó su primer amistoso en la previa del Mundial, donde enfrentó a Haití. Sorpresivamente, el resultado fue una derrota por 4 a 0 para el equipo neozelandés. Consultado por el encuentro, el marcador derecho explicó: “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos aquí entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”.

Finalmente, el panel le preguntó por su conocimiento acerca del fútbol argentino, a lo que Tim Payne señaló: “Conozco a Boca. También a River”, sin poder dar mayores precisiones.

¿Quién es Tim Payne, el futbolista sensación del Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzó mucho antes de que la pelota comenzará a rodar en Estados Unidos, Canadá y México. El nombre de Tim Payne pasó del anonimato a transformarse en una auténtica celebridad de las redes sociales, registrando un crecimiento exponencial de su masa de seguidores motorizado de forma exclusiva por la comunidad argentina.

Nacido en la ciudad de Auckland, Timothy John Payne es un experimentado futbolista neozelandés de 32 años que se desempeña habitualmente como defensor central o lateral derecho en el Wellington Phoenix, la única franquicia de su país que compite formalmente en la A-League, la máxima categoría del fútbol de Australia.

El futbolista posee un recorrido consolidado en el fútbol de Oceanía y con participación regular en la selección de los “All Whites”, el jugador no formaba parte del radar del gran público futbolístico global hasta el inicio del actual certamen mundialista en Norteamérica.

La repentina notoriedad de Payne se originó a partir de una propuesta diseñada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, reconocido en las plataformas digitales bajo el seudónimo de “Scarso”.

Tim Payne Quién es Tim Payne, el protagonista detrás del fenómeno viral del Mundial 2026.

La consigna planteada a la audiencia consistió en realizar un rastreo minucioso de las plantillas de las naciones de menor tradición futbolística clasificadas al Mundial, con el propósito de identificar al profesional con menos seguidores en redes sociales para hacerlo conocido. El análisis de perfiles determinó que el zaguero oceánico cumplía con los requisitos, contando inicialmente con una base de apenas 4.700 usuarios en su cuenta de Instagram.

El impacto de la campaña fue inmediato y masivo. En un lapso de un par de días, una oleada de usuarios argentinos procedió a seguir el perfil del atleta, cubriendo sus publicaciones institucionales con millares de comentarios en español.

Por tal motivo, la cuenta personal del defensor superó todo tipo de límites y llegó a tener un alcance por encima de la barrera del millón de seguidores.

Frente a la magnitud del fenómeno, el propio integrante de la delegación de Nueva Zelanda utilizó sus canales de difusión para manifestar su asombro y retribuir las muestras de afecto recibidas desde Sudamérica. A través un video, el futbolista ensayó expresiones de gratitud en idioma castellano dirigidas explícitamente a los fanáticos argentinos.