Llegar al lugar no fue fácil. Si bien las personas que participaron de la travesía están acostumbradas a abrirse paso en medio de la adversidad geográfica y climática, la copiosa nevada que reforzó el manto blanco acumulado los obligó a ingéniaselas - y palear en diversos tramos del trayecto - para dar con Roberto Pérez, quien fue al encuentro a caballo después de divisarlos desde lejos .

"No pudimos acceder hasta el puesto por la nieve acumulada y más que nada por los bardones. Nos faltaron unos 400 metros", contó el intendente Néstor Fuentes, en diálogo con LMNeuquén.

"Cuando nos vio el criancero bajó hasta donde estábamos nosotros. Hacía 15 días que no podía salir de su puesto para abastecerse, con la complicación de la nieve y de que un puma le mató algunos de sus animales la noche anterior. Estaba justo tratando de encontrar al puma. Él tiene chivos y ovejas", comentó para luego recordar que no es la primera vez que Pérez se ve amenazado por la presencia de un depredador.

"Hace unos tres años un puma le mató alrededor de 70 chivitos. Fue tremendo. Nosotros pudimos gestionar a través de Provincia un subsidio para ayudarlo", señaló el intendente.

Más allá de ese incidente y de la falta de provisiones, la policía y el equipo municipal se encontraron con un Pérez sonriente y con buen estado de ánimo. "Gracias a Dios está en buenas condiciones, la gente de campo tiene una fortaleza impresionante. Le dejamos leña, alimento, forraje y otras provisiones. El forraje que le llevamos es solo para mantener al caballo y no a todos los animales. Es imposible llevarle para todos", acotó.

Respeto a las imágenes que se viralizaron en las redes dando cuenta de las dificultades que sortearon en el trayecto, expresó: "Es normal. Al estar tapado el camino -que son huellas que hacen para llegar a los puestos-, por ahí agarrás por un lugar que no es porque con la nieve no se visualiza bien. Igualmente en ese sector no había tanta nieve como hoy. Con todo lo que cayó a la noche, ahora debe haber como un metro", calculó.

"Esto es lo que padecen los crianceros cuando viene un temporal de estas características. De todas maneras están contentos porque si no nieva mucho, en verano sufren las consecuencias de la falta de agua, que es peor todavía. Sin agua no tienen pastura ni alimentos para sus animales. Así que hay que tratar de organizarse y buscar la mejor manera de asistir a nuestros crianceros y a la gente que vive en la zona rural", enfatizó.

"Cada vez que cae una nevada de estas características tratamos de armar un operativo. Desde el área de Acción Social nos involucramos todos y agradecemos a la policía que siempre tiene buena predisposición. En este caso no tuvimos mayores dificultades, si tuvimos que palear un poco para llegar. Esto es algo habitual para nosotros así que lo tomamos con total normalidad", concluyó.