Desapareció una chica y la Justicia está confundida

La mujer buscada es Leonarda Callejas Cruz, quien llegó a la Argentina hace poco tiempo junto a su novio, Juan Baldiviezo, de 23 años, quien asegura que la chica se escapó con otro hombre (también de nacionalidad boliviana). La investigación, que involucra al entorno de ambos, le indica a la Justicia que la relación en la pareja estaba pasando por un mal momento y que hubo una fuerte discusión entre ambos, e incluso que ella no estaba tan de acuerdo en abandonar Bolvia. Para el fiscal Bosio hay cosas que no cierran. “Trabajamos mucho en pericias informáticas. No podemos saber si está con vida, o si está con alguien en algún lugar. Estamos buscando huellas e indicios para tener más luz sobre esto”, dijo el funcionario judicial y agregó que “tenemos dudas porque no todos los familiares dicen lo mismo”. Y contó que tienen audios de llamadas que mantuvieron entre Villa María y Bolivia pero como están en quechua, buscan un traductor para entenderlas.