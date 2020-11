Descubrí los lugares visitados por un contacto de WhatsApp

Por ejemplo, querés saber dónde se encuentra ubicado un contacto con el que estás chateando . Claramente no hay una función de WhatsApp para eso, pero sí existe un truco en la app que vamos revelarte para que estés siempre al tanto.

No tenés que descargar una app externa para lograr esto en WhatsApp, tampoco es necesario ser un hacker. Solamente debés seguir los siguientes pasos:

- Descargá la última versión de WhatsApp en la tienda oficial de tu sistema operativo, sea Android o iOS.

- Pedile a tu contacto que comparta con vos su ubicación, pero en tiempo real.

- Al abrir el mapa, no sólo podés saber dónde está; sino cuáles lugares ha visitado usando solo WhatsApp.

- Eso te dará una posible ruta de los sitios en donde ha estado tu contacto.

Ya podés descargar WhatsApp Plus V9.00

Existe una extensión no oficial llamada WhatsApp Plus, con herramientas que permiten personalizar la app de otras formas no permitidas en su versión oficial. Esta extensión es gratuita y se actualiza frecuentemente, por lo que ya está disponible su versión más reciente, la V9.00.

Estas son algunas de las novedades de WhatsApp Plus V9.00:

- Podés habilitar chats y grupos separados sin historias de Instagram.

- Solucionaron el error que arrojaba cuando cambiabas el fondo de pantalla de un chat individual o grupal.

- Hay oscilación fija del contador "no leído" en la prestaña Grupo.

¿Cómo descargo la nueva versión de WhatsApp Plus?

Tenés que entrar al sitio oficial de WhatsApp Plus y allí verás la opción de descargar.