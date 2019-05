Amador dialogó con LM Neuquén y allí sorprendió al asegurar que Argentina tiene “viento de cola" para los negocios. "Los inversionistas tienen opciones, hay pocos países donde no puedan invertir. Pueden hacerlo en Estados Unidos, en Mexico o en el Mar del Norte", agregó.

"El mundo petrolero tiene en general un ciclo de largo plazo que dura más que un periodo presidencial y por ende el inversionista debe estar dispuesto a tomar el riesgo. Y si ve que es interesante va a tomar esa inversión", indicó y añadió que entidades financieras como "el Banco Mundial, fondos soberanos o el Gobierno de EE.UU. tienen interés en ayudar a prestar y a garantizar prestamos", en ese sentido aseguró que nuestro país está en un momento excepcional porque tiene "viento de cola" que permite canalizar inversiones al desarrollo no convencional.

El mundo petrolero tiene en general un ciclo de largo plazo que dura más que un periodo presidencial

Amador aseguró que como la industria hidrocarburífera ya opera en lugares complejos, "está acostumbrada a pesar del riego político. Sin embargo los inversionistas entienden que lo importante son los beneficios y que las operaciones son siempre a largo plazo", añadió.

Además, explicó que en Mexico a pesar del fuerte cambio de gobierno, las empresas siguen invirtiendo. ”Exxon, Shelll y otras compañías, dicen `es negocio a largo plazo hay riesgo pero de alguna manera lo manejan para poder generar su ganancia´”.

Vaca Muerta vs. EE.UU.

“Lo que podría llegar a la argentina con unas políticas consistentes que permitan la libre inversión de parte de los operadores petroleros a Vaca Muerta, una de las mejores cuencas en el mundo, es que se pueda obtener acceso invertir libremente, exportar libremente y exportar dividendos, que es los que generalmente busca el inversor”, explicó Amador a LM Neuquén sobre las finanzas que rodean a la inversión en no convencionales mas importante del mundo fuera de EE.UU.

En ese sentido, consideró que en el país hace falta mucha inversión, "pero se puede ver que está pasando de ser importador a exportador de gas" y agregó que "uno pude ver que Argentina esta teniendo un problema de sobreproducción en temporada invernal".

Mientras que en Estados Unidos el desarrollo del no convencional lo generaron los entrepreneurs con fondos de inversionistas, a Argentina llegaron las grandes

"Uno ve que Vaca Muerta y otras cuencas de argentina necesitan caños para evacuar su producción y abrir nuevos mercados para el gas natural, el LNG o petroquímica", dijo Amador quien considero que Argentina "tiene la fortuna de tener exceso de producción cuando en el hemisferio norte es invierno, con lo cual la opción de desarrollar LNG es un paso necesario".

Otra cosa que se está dando en nuestro país, según reveló Amador, es que se debate sobre la posibilidad de licitar áreas más pequeñas que permitan el ingreso de pequeñas operadoras. "En Estados Unidos el desarrollo del no convencional lo generaron los entrepreneurs con fondos de inversionistas, mientras que en Argentina llegaron las grandes".

Entre ambos modelos el acreaje es uno de los puntos clave. "En EE.UU. puede haber operaciones en superficies muy pequeñas, que no son las extensiones grandes que se ofrecen en otros lugares del mundo. En Argentina se han estado ofreciendo áreas relativamente grandes y se habla de la posibilidad de reducirlas para atraer a más pequeños. Eso esta ´enrumbado´ y si bien no se ha resuelto se sabe que generaría interés de empresas mas pequeñas", sostuvo.

Offshore

Finalmente, Amador calificó de “exitoso el proceso de licitación de áreas offshore que hizo Argentina. “Fue un gran éxito porque llegaron empresas que no estaban pensando en argentina. Son empresas que piensan en Offshore y no en no convencionales. Y al igual que el resto de las empresas que operan en argentina, piensan en un mercado de largo plazo. No importa si entra o sale Macri o quien sea. Pueden ocurrir muchas cosas en el ínterin y hasta que esas áreas entre en producción va a pasar por lo menos 10 años”.

LEÉ MÁS

"Todos saben que Vaca Muerta va a funcionar, pero el desarrollo es lento"