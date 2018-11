“Desde nuestro lugar hicimos un sinnúmero de maniobras para que esta gente encuentre un lugar, pero no hemos tenido éxito”, confesó el funcionario municipal.

Casabene comentó que siempre intentan que las personas que no tienen pasaje no permanezcan en las instalaciones, pero explicó que si no quieren retirarse tampoco pueden hacer mucho.

“Es una situación incómoda y complicada para nosotros, y claramente para ellos también. Es claro que no lo hacen porque quieren, sino porque no tienen a donde ir”, destacó el funcionario.

El personal de la Terminal les explicó a las personas que viven en la Terminal que deberían ir a Acción Social para encontrarles una solución, pero según indicó Casabene, la pareja mendocina no quiere irse del predio.

“Tenemos la resistencia de ellos a tomar ayuda. Pero esperemos que pronto se pueda hallar una solución”, contó.

Desde el 24 de septiembre pasado Amalia y José Luis viven en la Terminal. Llegaron desde San Rafael. Él es profesor de Lengua, y ya consiguió trabajo en tres escuelas por lo que todos los días sale muy temprano desde el banco donde duerme hacia su trabajo.

