Desde YPF explicaron cómo fue el incendio en Rincón

Desde YPF explicaron: "Las seis horas de trabajo de los Bomberos fueron para enfriar estructuras. Fue un foco contenido adentro de una zanja. El caño quedó caliente, por lo que presumieron que quedó fuego y tuvieron que llamar a los Bomberos, que hicieron un trabajo de carácter preventivo".

"No solo actuó Bomberos Voluntarios sino también la autobomba de YPF", agregaron desde la empresa. "Está toda la instalación parada y hasta que no se verifiquen todos los rincones, no se activa nuevamente", concluyeron.

