Despidieron a siete trabajadores y no les pagan las liquidaciones

Trabajadores denuncian que una empresa de servicios petroleros los despidieron el pasado 14 de mayo y que aún no pudieron cobrar las liquidaciones correspondientes, pese al decreto presidencial 487/20 que los prohíbe en este contexto de emergencia sanitaria por la pandemia.

“Somos siete trabajadores a quienes nos llegó carta documento. Nos despidieron porque la empresa TNC, ex Fatelgo, no pudo entrar en los ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción). La venimos peleando, pero no pudimos todavía cobrar la liquidación”, aseguró a LU5 Martín Britos, uno de los empleados despedidos.