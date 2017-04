Desvinculado de los Panama Papers, Macri se mostró feliz

Entre Ríos

Mauricio Macri expresó su satisfacción por el fin de la investigación que lo vinculaba al caso de los Panama Papers y sacó pecho por su inocencia: “Me alegro que haya terminado. Desde el primer día dije que no había ningún delito de los que se me endilgaba, que no tenía vínculos comerciales, ni era accionista, ni tenía ingresos relacionados a firmas offshore”, dijo desde la localidad entrerriana de Paraná, donde visitó dos empresas. El Presidente afirmó que no tenía nada para declarar y, además, lamentó que haya tomado tanto tiempo el proceso judicial que concluyó recién este último lunes, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente para avanzar en la investigación, debido a la falta de elementos que pudieran vincular al mandatario con el lavado de dinero.